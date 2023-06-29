好市多跟上Netflix！「共用會員卡」開抓 台灣1原因暫時不影響
影音串流平台Netflix上個月發出公告將開始抓「寄生帳號」，引起不少用戶討論。然而，美國好市多最近也表示，發現「會員卡共用氾濫」的情況變多了，接下來會要求顧客在自助結帳時，也要出示有照片的會員卡，檢查會員卡是否為本人持有，這也是繼Netflix之後，又一企業開始打擊「寄生現象」的狀況。
記者張嘉哲/綜合報導
根據外媒CNBC報導，美國好市多27日宣布，公司正開始打擊偷溜進門市，企圖使用他人會員卡購物的人，過去在結帳時，只要求顧客出示會員卡就可以進行結帳，但未來將會要求顧客在自助結帳櫃台須出示有照片的會員卡，若會員卡上沒有照片，則須出示有照片的身分證件，驗證該張會員卡是「本人持有」。
美國好市多指出，近期因為開始廣設自助櫃檯之後，發現「會員卡共用」的情況泛濫加劇，「我們不認為非會員享有我們會員同樣的福利與價格是合適的」，好市多商業模式有別於其他零售商，大部分獲利來自會費，有助支付公司開銷，並保持商品價格低廉，如今面臨通膨縮減開支、疫情緩解，消費者逐漸把將錢花在旅遊或外食上，這讓會員制零售商也面臨壓力。
根據好市多向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件顯示，全球約有6900萬個家庭持有好市多會員資格，持卡人高達1.25億，大部分的獲利都來自會員費收入，一年約可獲得44億美元（約新台幣1365億元）的會員費收入。不過由於台灣好市多目前都還沒設置自助結帳櫃台，民眾結帳都是一對一審核，暫時不會受到該政策影響。