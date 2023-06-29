侯辦稱餵藥案是烏龍 賴陣營批：竹篙湊菜刀、搞不清楚狀況
新北幼兒園餵藥案，士林地檢署日前確認汐止一案檢驗結果為未檢出，對此國民黨總統參選人侯友宜陣營轟民進黨散播假消息，稱餵藥案是一場烏龍，對此民進黨總統參選人賴清德競辦回嗆，士林地檢簽結的案子是汐止幼兒園，並非最早爆出餵藥案的板橋幼兒園，侯陣營卻卻見獵心喜，急著一味為市府的行政怠惰開脫，這種混淆視聽的作法，根本竹篙湊菜刀的行為。
記者陳威叡／台北報導
賴清德競辦發言人陳世凱表示，士林地檢署簽結的案子是汐止幼兒園案 ，並不是最早爆出餵藥案的 板橋幼兒園，侯陣營卻見獵心喜，急著一味為市府的行政怠惰開脫，反問如果孩子沒狀況，父母會無故帶小孩去檢驗嗎？這種混淆視聽的作法，根本竹篙湊菜刀的行為。
陳世凱表示，且自餵藥案爆發以來，無論是侯友宜或是新北市府，一直試圖轉移焦點，明明早就該做的行政調查，到現在卻什麼結果都沒有就算了，在甩鍋司法調查，試圖規避行政責任的同時，侯友宜競選團隊還抹黑新北檢調受到壓力。這不僅是傷害司法公信 ，更代表侯團隊和侯市長一樣，停留在威權時代，才會認為檢調是可以施壓。
陳世凱指出，事實上新北市府對板橋這家幼兒園廢照並開罰15萬元，不正是代表新北市府也認定這間幼兒園的不當作為嗎？議題延燒至今，還看不到侯市府的行政調查報告，現在侯友宜竟還能栽贓民進黨抹黑。如果是這樣，「侯陣營是否連新北市教育局也要一起告？」