沒完沒了！Netflix抓完寄生帳號再砍基本方案　要用戶「看廣告」

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而在加拿大近日已經有新動作了！Netflix於去年推出「廣告方案」，歐美部分地區率先啟用，用戶在影片中需要觀看廣告，但費用會比基本方案還要便宜，以美國地區的收費來看，廣告方案每月6.99美元（約217元台幣），比基本方案9.99美元（約310元台幣）還要便宜。
從外媒的報導，原本外界對於花錢還要看廣告的「廣告方案」並不看好，但上線半年後，該方案每月有近500萬名活躍使用者。《Android Police》報導，Netflix嗅到商機，再次調整訂閱方案，這次先從加拿大下手，即起將原先4個訂閱方案移除了「基本」方案，剩下「廣告」、「標準」和「高級」方案。實際在加拿大Netflix官網上也的確看到目前已經沒有基本方案，最便宜的會是廣告方案5.99加幣（約台幣140元），另有標準方案：16.49加幣（約台幣386元）和高級方案：20.99加幣（約台幣492元）
在報導中有提到，原本舊有「基本」方案用戶的權益不會受到影響，除非用戶自行調整方案或停止訂閱，而從此動作來看，Netflix似乎已經感受到「廣告」商機，透過更低資費來引誘訂閱。可是，每月都付訂閱費了，還要看廣告，對於觀看影片的流暢感頗受影響。