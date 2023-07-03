2023亞洲NGO國際論壇在台大登場　逾11國代表參與、200人與會

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台灣海外援助發展聯盟理事長王金英表示：在面對天災、疫情、政治衝突等鉅變，NGO也面臨很大挑戰，有些NGO甚至面臨倒閉或合併的風險，但NGO的韌性也是不可小覬，NGO自許是撫平受傷世界的良方，相信在後疫情時代也將扮演不可或缺的角色。她同時也強調夥伴關係建立的重要性，尤其政府部門應該更認同NGO的角色功能，打造更友善的政策環境，提供更多資源，與NGO和企業在國際援助發展有更多合作。會議中，日韓NGO平台組織JANIC和KCOC分享NGO與政府的合作經驗，相較日韓，我國政府在國際援助發展的預算遠遠落後，與NGO的合作也還有很多改善空間。
「台灣曾經接受過幫助，現在行有餘力，也應該貢獻國際社會。」論壇首日由天主教靈醫會會長黃浩然分享1950年透過宣教士來台灣救世濟貧的故事，黃會長提及，愛就是最核心的價值，靈醫會深耕台灣近70年，先後建立羅東聖母醫院、丸山結核病療養院、澎湖惠民醫院等，黃神父引用聖經五餅二魚的故事，只要不斷地分享就可以創造奇蹟，只要跟理念相同的人合作，就可以達成使命，他同時分享與慈濟在印度大水災和尼泊爾大地震合作的經驗。
亞洲NGO國際發展論壇由台灣海外援助發展聯盟主辦，因疫情停辦多年，今年重新啟動，邀請來自日本、韓國、不丹、吉爾吉斯、尼泊爾、馬來西亞、孟加拉、柬埔寨等地NGO來台，加上台灣外交部NGO國際事務會、國家人權委員會、慈濟、無國界醫生、開放文化基金會、台灣亞洲交流基金會等各領域專業人士約200多人參與，本研討會已經成為亞洲NGO國際發展最重要的會議之一。
台灣海外援助發展聯盟(Taiwan AID)成立於2013年，為台灣第一個致力於國際援助發展的NGO平台，目前有將近30個NGO會員組織，Taiwan AID希望透過平台連結國際各NGO及平台組織，提昇台灣NGO在國際援助發展的專業能力。關注的議題包括醫療、教育、資訊、性別平等、緊急救援、社區發展、人道援助、志工服務等，服務足跡遍及全球。在為期兩天的「2023亞洲NGO國際發展論壇」順利圓滿落幕後。Taiwan AID也將在10月舉辦NGO Fellowship Program，邀請來自新南向國家的NGO青年領袖來到台灣，體驗台灣NGO的創新與能量。