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2023亞洲NGO國際論壇在台大登場　逾11國代表參與、200人與會

▲2023亞洲NGO國際發展論壇活動現場。（圖／台灣海外援助發展聯盟提供）
▲2023亞洲NGO國際發展論壇活動現場。（圖／台灣海外援助發展聯盟提供）

國際中心賴正琳／綜合報導

台灣海外援助發展聯盟（Taiwan AID）於6月19日、20日假台灣大學法律學院霖澤館，舉辦「2023亞洲NGO國際發展論壇」，邀請11個國家、逾20個國際組織200人與會交流討論，議題豐富多元，包括國際發展援助的在地實踐、地緣政治與人道援助、NGO數位創新、青年領袖、國際援助發展新趨勢、包容性夥伴關係的實踐等。蔡英文總統及賴清德副總統致賀電，立法委員吳玉琴、監察院國家人權委員會委員紀惠容、外交部NGO國際事務會執行長王雪紅、前無任所大使楊黃美幸等皆蒞臨指導。兩天的論壇，與會人員表示收穫滿滿，除了更了解國際援助發展最新潮流，同時期待與國際網絡有更多合作的機會。

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來自吉爾吉斯的努谷女士(Nurgul Dzhanaeva)，同時也是亞洲CSO平台組織CPDE全球聯合主席表示：由於疫情、氣候變遷、地緣政治衝突、數位落差、天災人禍等因素，聯合國的相關專家已經認為：永續發展目標(SDG)可能必須延到2065年才能夠實現，比原先預定的2030年足足延遲了35年，她同時也提到，實現永續發展目標的5個重要元素，包括政策一致性、以人權為基礎、重視發展效能，不可遺落任何一個人，重視性別平等的新機會。她也提到：經營一個社會就像蓋房子一樣，唯有透過與使用人的真切溝通才能完成理想的房子，而人權就是這棟房子的基礎核心，NGO可以透過倡議、遊說、監督及打造建構專業能力，與政府、企業建立夥伴關係共同為社會發展而努力。

▲邀請11個國家與會。（圖／台灣海外援助發展聯盟提供）
▲邀請11個國家與會。（圖／台灣海外援助發展聯盟提供）
台灣海外援助發展聯盟理事長王金英表示：在面對天災、疫情、政治衝突等鉅變，NGO也面臨很大挑戰，有些NGO甚至面臨倒閉或合併的風險，但NGO的韌性也是不可小覬，NGO自許是撫平受傷世界的良方，相信在後疫情時代也將扮演不可或缺的角色。她同時也強調夥伴關係建立的重要性，尤其政府部門應該更認同NGO的角色功能，打造更友善的政策環境，提供更多資源，與NGO和企業在國際援助發展有更多合作。會議中，日韓NGO平台組織JANIC和KCOC分享NGO與政府的合作經驗，相較日韓，我國政府在國際援助發展的預算遠遠落後，與NGO的合作也還有很多改善空間。

「台灣曾經接受過幫助，現在行有餘力，也應該貢獻國際社會。」論壇首日由天主教靈醫會會長黃浩然分享1950年透過宣教士來台灣救世濟貧的故事，黃會長提及，愛就是最核心的價值，靈醫會深耕台灣近70年，先後建立羅東聖母醫院、丸山結核病療養院、澎湖惠民醫院等，黃神父引用聖經五餅二魚的故事，只要不斷地分享就可以創造奇蹟，只要跟理念相同的人合作，就可以達成使命，他同時分享與慈濟在印度大水災和尼泊爾大地震合作的經驗。

▲逾20個國際組織200人與會交流討論。（圖／台灣海外援助發展聯盟）
▲逾20個國際組織200人與會交流討論。（圖／台灣海外援助發展聯盟）
亞洲NGO國際發展論壇由台灣海外援助發展聯盟主辦，因疫情停辦多年，今年重新啟動，邀請來自日本、韓國、不丹、吉爾吉斯、尼泊爾、馬來西亞、孟加拉、柬埔寨等地NGO來台，加上台灣外交部NGO國際事務會、國家人權委員會、慈濟、無國界醫生、開放文化基金會、台灣亞洲交流基金會等各領域專業人士約200多人參與，本研討會已經成為亞洲NGO國際發展最重要的會議之一。

台灣海外援助發展聯盟(Taiwan AID)成立於2013年，為台灣第一個致力於國際援助發展的NGO平台，目前有將近30個NGO會員組織，Taiwan AID希望透過平台連結國際各NGO及平台組織，提昇台灣NGO在國際援助發展的專業能力。關注的議題包括醫療、教育、資訊、性別平等、緊急救援、社區發展、人道援助、志工服務等，服務足跡遍及全球。在為期兩天的「2023亞洲NGO國際發展論壇」順利圓滿落幕後。Taiwan AID也將在10月舉辦NGO Fellowship Program，邀請來自新南向國家的NGO青年領袖來到台灣，體驗台灣NGO的創新與能量。

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