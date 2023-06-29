演藝圈照妖級節目曝光！明星出事「效果全變證據」 觀眾朝聖驚呆
近日MeToo事件接二連三的被爆料出來，不少明星人設一夕之間就翻車，然而由於有些事件敘述與過去該位明星的形象相差太遠，不少人都會挖掘過去該明星的言論來佐證，這才發現當年的「節目效果」早就洩漏不少端倪，經常片段重新剪輯播出後引發討論。然而，近日就有網友表示「不覺得《康熙來了》真的是一個很扯的節目嗎.....一堆人過往言論、各種節目效果都會變成現在被指控的證據」讓不少觀眾直言「真的是演藝圈照妖級的節目」。
記者張嘉哲/綜合報導
近日接連有不少男星被指控為MeToo事件的加害者，隨後過往的一些言論都會被放大檢視，然而最讓人驚訝的是，已經停播將近7年的談話性節目《康熙來了》，卻每次都能在事發後，精準的抓出精華片段並且剪輯上傳頻道，就讓網友在PTT、臉書社團熱議「有人也覺得《康熙來了》根本是黑歷史資料庫嗎？什麼資料都有，從離婚、出軌、性騷什麼的精華都有，根本神預言的節目吧」。
不少網友紛紛回應「節目太長壽了，聊過的事情太多，加上又屬於八卦談話節目，當年講太多、不能講的全部，在出事之後，這些效果都會變成證據」、「當年看很多他們專訪大咖根本都不覺得有怎樣，事情爆出來才發現....哇早就都有端倪」、「那頻道主真的也算用心吧，精華真的太多」、「只能說，這節目根本演藝圈照妖級的節目」、「離婚、出軌還是到現在MeToo，真的沒有《康熙來了》挖不出來的，很屌」、「黃子佼連環爆料時有些也有精華，真的當時候看都不覺得有這回事耶」。
而臉書粉專「通告人生」日前也提到「覺得《康熙來了》真的是個寶庫啊！一堆人的黑歷史都能從裡面再翻出來，做這個節目後續效益真的有夠多的，真的是賺到了」由於當年小S與蔡康永主持節目時，經常遇到爆料會讓來賓寫所謂的「小本本」，讓觀眾也表示「小S過去那本小本本應該可以摧毀演藝圈」。