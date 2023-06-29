「礁溪麒麟飯店」復業有望！新老闆3年連收37家飯店 後台超硬的
全台最大智能酒店集團「敦謙國際集團」，加快腳步擴大市占率，繼4月租下台中永豐棧酒店兩館營運後，六月又再承接宜蘭知名「礁溪麒麟酒店」，且已經對外招聘主廚、領班與外場等人員，成為該公司接手的第37家飯店，其背後「老闆們」背景超硬的。
記者徐銘穗/綜合報導
敦謙國際集團官網資料顯示，主打「自有智能旅館經營」、「智能委託管理服務」、「OTA 訂房平台」三大項目，2010年踏足旅館經營業，2015年在台中逢甲夜市推出第一家無人化智能飯店「鵲絲旅店」。敦謙國際有兩位執行長，一是王品集團創辦人戴勝益長子、「雀客旅店」創辦人戴東杰，另位是「鵲絲旅店」創辦人吳秉庭。橫跨台灣、日本到東南亞，敦謙目前共有51間飯店，房間數超過3740間。
戴東杰、吳秉庭2人在2020年疫情爆發後策略結盟，加上中國信託金控董事長顏文隆長子、開南大學董事長顏志光挹注資源，不到3年時間擴充至超過3740間房規模，除租下台中永豐棧酒店兩館營運，高雄華園飯店、陽明山屹立55年的中國麗緻大飯店也都被敦謙國際接手，這三間都是5星級飯店。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波疫情帶來破壞式的改變與創新，包括北市有許多老舊飯店商旅退出產業，直接參與危老改建，但也有業者逆勢利用科技優勢，承接許多中小型的飯店，反而爭取到防疫旅館商機，甚至放眼疫後的觀光回流，爭取中大型飯店業的經營機會。
2021年5月，礁溪麒麟酒店受到疫情衝擊影響，決定停業進行裝修與轉型。曾敬德說，礁溪是宜蘭國際飯店的一級戰場，區域內有許多國際觀光飯店，尤其是冬天更是礁溪的大旺季，根據今年第一季觀光旅館營運月報表顯示，宜蘭的指標飯店蘭城晶英酒店，第一季房租收入就達1.55億元，平均房價也達1萬元，礁溪的老爺大飯店第一季，平均房價也達9151元，長榮鳳凰酒店礁溪也有7821元，礁溪熱門飯店在冬季的假日甚是搶手。
曾敬德指出，國內的旅遊復甦呈現M型化，越有特色房價越高似乎越搶手，另外一種則是走親子特色經營的飯店，也是能夠吸引穩定客群的經營模式，等待國際客大幅回流，可能又是另一翻風貌。