快刷本子！勞保年金給付調漲「最高多7.4％」入帳了　66萬人受惠

抗黴藥布局歐洲市場　台灣東洋獲國際大廠簽約金25萬美元

▲台灣東洋今（29）日重訊宣布，與國際大廠簽訂自製治療全身侵入性黴菌的微脂體兩性黴素學名藥於歐洲市場的共同開發合約，產品簽約金為美金25萬元。（圖／東洋提供）
▲台灣東洋今（29）日重訊宣布，與國際大廠簽訂自製治療全身侵入性黴菌的微脂體兩性黴素學名藥於歐洲市場的共同開發合約，產品簽約金為美金25萬元。（圖／東洋提供）

記者許若茵／台北報導

台灣東洋今（29）日重訊宣布，與國際大廠簽訂自製治療全身侵入性黴菌的微脂體兩性黴素學名藥於歐洲市場的共同開發合約，產品簽約金為美金25萬元，未來將根據實際開發進程，分三期程收取里程碑達成金。

我是廣告 請繼續往下閱讀
東洋表示，台灣東洋自製的治療全身侵入性黴菌的微脂體兩性黴素學名藥Amphotericin B (Lipo-AB)，今年初成功進入美國市場後，第二季在歐洲市場的布局計畫也有正面進展。

台灣東洋說明，藉提升產能利用率、品質升級等創新方案，有計畫性地將自製兩性黴素學名藥Lipo-AB轉進美國、歐洲及東南亞等國際大市場。去年底，負責生產Lipo-AB的六堵廠獲美國FDA查廠認可後，今年迄今持續穩定供應美國市場。有鑑於此，國際大廠進一步與台灣東洋簽訂共同開發微脂體產品歐洲市場合約，期望攜手布局歐美市場。

台灣東洋重訊指出，Lipo-AB在歐洲市場共同開發合約的產品簽約金為美金25萬，未來將根據實際開發進程，分三期程收取里程碑達成金，每期各為美金15萬、美金20萬與美金30萬；產品上市後的利潤分配另計。

台灣東洋總經理侯靜蘭表示，微脂體是具靶向給藥功能的奈米載體物質，具有控制釋放速率、延長半衰期等優點，仍有相當程度的國際醫療需求。台灣東洋不僅有深厚的微脂體、微球體技術底蘊，更斥資新台幣數億元興建配有高防爆等級、無菌凍乾製程設備的六堵廠，完整的上下游的技術平台也是吸引國際大廠合作的主因之一。

侯靜蘭進一步指出，兩性黴素原廠藥自2008年專利屆期迄今，具國際實力的學名藥廠相繼投入開發，而台灣東洋成功掌握前端研發、後端放大批量的技術實力，因此，Lipo-AB先後於2013年、2022年取得台灣與美國藥證，並成為兩性黴素學名藥進入美國市場的第一家台灣上市櫃藥廠。如今，再與國際大廠簽約合作並推進歐洲布局，更能瞄準每年4.4億美金的全球市場。 

侯靜蘭指出，台灣東洋轉型國際藥廠的腳步持續進行中，除引進新穎的癌症標靶治療藥物、鎮靜麻醉新藥以及新科技產製的細胞流感疫苗、佐劑流感疫苗外，也積極對外授權具國際競爭力的微脂體、微球藥物，將持續透過代理新藥與發展困難學名藥的兩大策略，實踐5年內營業規模翻倍與邁向國際市場的成長目標。

啟動東協醫藥合作計畫！東洋與3家越南頂尖醫院簽訂MOU

國邑新藥北美市場　授權肺高壓大廠最高可獲70億台幣

暑期國旅旺季！7/1至8/29「國道疏導措施」一圖看懂

藍色公路旅客量更勝空運　航港局推「Taiwan Hi」海洋運輸品牌

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀