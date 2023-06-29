抗黴藥布局歐洲市場　台灣東洋獲國際大廠簽約金25萬美元

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台灣東洋說明，藉提升產能利用率、品質升級等創新方案，有計畫性地將自製兩性黴素學名藥Lipo-AB轉進美國、歐洲及東南亞等國際大市場。去年底，負責生產Lipo-AB的六堵廠獲美國FDA查廠認可後，今年迄今持續穩定供應美國市場。有鑑於此，國際大廠進一步與台灣東洋簽訂共同開發微脂體產品歐洲市場合約，期望攜手布局歐美市場。
台灣東洋重訊指出，Lipo-AB在歐洲市場共同開發合約的產品簽約金為美金25萬，未來將根據實際開發進程，分三期程收取里程碑達成金，每期各為美金15萬、美金20萬與美金30萬；產品上市後的利潤分配另計。
台灣東洋總經理侯靜蘭表示，微脂體是具靶向給藥功能的奈米載體物質，具有控制釋放速率、延長半衰期等優點，仍有相當程度的國際醫療需求。台灣東洋不僅有深厚的微脂體、微球體技術底蘊，更斥資新台幣數億元興建配有高防爆等級、無菌凍乾製程設備的六堵廠，完整的上下游的技術平台也是吸引國際大廠合作的主因之一。
侯靜蘭進一步指出，兩性黴素原廠藥自2008年專利屆期迄今，具國際實力的學名藥廠相繼投入開發，而台灣東洋成功掌握前端研發、後端放大批量的技術實力，因此，Lipo-AB先後於2013年、2022年取得台灣與美國藥證，並成為兩性黴素學名藥進入美國市場的第一家台灣上市櫃藥廠。如今，再與國際大廠簽約合作並推進歐洲布局，更能瞄準每年4.4億美金的全球市場。
侯靜蘭指出，台灣東洋轉型國際藥廠的腳步持續進行中，除引進新穎的癌症標靶治療藥物、鎮靜麻醉新藥以及新科技產製的細胞流感疫苗、佐劑流感疫苗外，也積極對外授權具國際競爭力的微脂體、微球藥物，將持續透過代理新藥與發展困難學名藥的兩大策略，實踐5年內營業規模翻倍與邁向國際市場的成長目標。