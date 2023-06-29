柬埔寨總理大選前退出臉書　疑違反社群守則遭調查

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洪森（Hun Sen）是世界在位最久的國家領導人之一，已執政長達38年。他的兒子洪馬內（Hun Manet）預定未來接手領導柬埔寨王國。
路透社報導，人權團體指控洪森利用Meta旗下的臉書來威嚇政敵及打擊對政府的批評。Meta的獨立監督委員會今年3月開始審查一起申訴案，內容指控洪森違反Meta的暴力與煽動相關社群守則。
洪森昨天在Telegram發表貼文說：「這裡比臉書好，所以從現在起我只會在Telegram的頻道發布訊息，包括進行直播。」他並表示自己仍會利用YouTube和Meta旗下的Instagram，且正在開一個TikTok帳號。
洪森今天也在一場活動中宣布，他今後將利用Telegram來對支持者傳遞政治訊息，以及利用中國的短影音分享軟體TikTok來與年輕人互動。
洪森對現場數千名成衣工人表示：「從現在起我不會再在臉書發文。」他還說Telegram的「效率比臉書好」。他目前在Telegram有86萬追蹤者，近幾個月來已在這個平台上增加發文。
洪森在2015年開設臉書帳號，當時因為他的政敵成功利用這個社群媒體接觸到柬埔寨較年輕選民，尤其是流亡的反對派領袖山嵐西（Sam Rainsy）。但洪森如今在臉書的1400萬名追蹤者常被人說當中許多是假帳號。
洪森受到Meta調查，源自他今年1月在臉書發布的一段影片當中提到，那些指控柬埔寨人民黨在去年地方選舉買票的人應提出法律訴訟，不然面臨遭到執政黨支持者毆打；他還警告反對派政治人物若指控執政黨在7月大選竊取選票，恐將被告或被打。因此遭到數名臉書用戶檢舉他違反社群守則。
有媒體報導，Meta可能限制洪森在臉書的活動。洪森政府的發言人今天則否認他們知道這起申訴案，聲稱改用Telegram是因為較易使用且可觸及到更多人。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1120629