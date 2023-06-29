華碩Zenfone 10強化單手使用性 網：價格香、但功能有點擠牙膏
手機不是往摺疊靠攏就是推出大螢幕，就連蘋果iPhone 14系列都奔向6.7吋的大尺寸，還積極經營6吋小手機的似乎只剩下華碩的Zenfone系列，今（29）日晚間公布新一代旗艦機Zenfone 10，除了官方自行爆雷的維持5.9吋機身、Snapdragon 8+ Gen 2處理器和15W無線充電之外，也加入了六軸防手震Hybrid雲台2.0，而發表會前樂天女孩搶先開箱的綠色也確定加入，預計6月30日開賣，8+128GB，售價1萬9990元。
記者周淑萍/綜合報導
華碩 Zenfone 10 正式亮相，功能其實大多已經在網路上被爆料，延續6吋以下的產品定位，使用5.9吋螢幕，更新率最高144Hz，搭載最新高通 Snapdragon 8+ Gen 2處理器，最高支援16 GB LPDDR5X記憶體、512GB UFS 4.0快閃記憶體，而側邊的觸控鍵升級為ZenTouch 2.0，可以自訂手勢與對應功能，電量為4300 mAh，並新增15W無線充電。
拍照部分也有進化，配置5000萬畫素主鏡頭＋1300萬畫素超廣角，防手震升級為六軸Hybrid雲台2.0，多了智慧防手震技術，透過三維度空間自動校正與陀螺儀偵測，動態調整畫面，可以讓用戶行進之間單手拍也能有穩定的拍攝效果。前鏡頭升級為3200萬畫素，全新RGBW感光元件加入夜間模式，低光源下自拍也能拍出清晰的影像。
線上發表會上有不少機擁護者第一時間關注Zenfone 10，還沒看規格就先讚聲「小螢幕才是真愛」，價格部分，認為起跳價在2萬以下很有競爭力，且配置的Snapdragon 8+ Gen 2處理器夠香，5.9吋還有雲台，更是讓玩家直呼「沒甚麼好挑剔的了！」。但認真來看整體設計和功能，其實大多優化Zenfone 9，網友忍不住抱怨「功能有點擠牙膏」，且雖然強調螢幕、音效都更好，但被吐槽「誰追劇、玩遊戲用5.9吋螢幕啊！」
近期除了Zenfone 10之外，另一手機品牌OPPO也有第10代手機推出，官方今（29）日公布，預計將在7月13日推出OPPO Reno10 系列，擁有全新長焦鏡頭，且具備超薄機身、大電量、超級閃充等。且同場推出OPPO Pad 2、OPPO Enco Air3 Pro真無線降噪耳機等，搶攻行動裝置市場。