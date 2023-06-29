新竹縣平均所得首度超車台北！關新里所得374萬 蟬聯全台最富里
（中央社記者張璦台北29日電）財政部發布最新綜所稅統計專冊，新竹縣的綜合所得平均數首度超車台北市、達新台幣139.5萬元，在全台僅次新竹市；同時，堪稱竹科新貴集散地的新竹市東區關新里，以綜合所得總額平均數374.7萬元，蟬聯全台最富里。
財政部例行公開資料「110年度綜合所得稅申報初步核定統計專冊」今天出爐，綜所稅申報戶約644萬戶，綜合所得稅總所得平均數以新竹市152萬元續居全台之冠，值得注意的是，新竹縣首次超車台北市，以139.5萬元登上第2名，台北市133.2萬元落居第3。
觀察各村、里情況，「最富里」方面，新竹市東區關新里的綜合所得總額平均數衝破370萬元大關、來到374.7萬元，中位數也有292.8萬元，傲視全台；台北市士林區永福里平均數達296.3萬元，位居第2名，不過中位數僅66.5萬元。
第3名是新竹縣竹北市中興里，綜合所得總額平均數293.1萬元，中位數177.1萬元；新竹縣竹北市鹿場里則以282.1萬元登上第4名，中位數181.2萬元；第5名是新竹縣竹北市東平里281.4萬元，中位數207.9萬元，顯見其均富水準。（編輯：張均懋）1120629