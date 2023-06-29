異膚女童臉腫破皮流血遭罷凌 醫盼：放寬健保給付用藥
小云現年12歲，自小罹患中重度異位性皮膚炎，使用類固醇、抗組織胺，仍是臉部皮膚紅腫破皮，青春期的她，因此受到同學欺凌，性格封閉，自稱是「角落生物」。直到去年自費接受生物製劑治療，每月花費3.6萬元，儘管負擔沈重，可喜的是病情已有好轉。為此，兒科醫師今天現身請命，希望放寬異膚中重症嬰幼兒生物製劑給付條件。
記者金武鳯/台中報導
台灣過敏氣喘暨臨床免疫醫學會呂克桓理事長，中國醫藥大學兒童醫院院長王志堯，彰化基督教兒童醫院免疫風濕科主任蔡易晉今天攜手參加座談會，指出台灣平均每10名兒童，就有一人罹患異位性皮膚炎，中山附醫臨床研究更發現6-8歲兒童中，異膚盛行率逼近3成。他們表示這是一種會反覆發作、慢性發炎的皮膚疾病，參考國際治療趨勢，能放寬給付條件 ，讓6個月以上兒童就能治療，可以不經口服免疫抑制劑，以及照光條件限制，就能使用。
呂克桓理事長也表示，異膚患者以嚴重搔癢、乾燥、紅斑丘疹與苔癬化為主要症狀，當嬰幼兒皮疹症狀反覆發作且持續2個月以上，應盡快赴醫檢查，遵從醫囑根據疾病嚴重程度，持續做好基礎保養與規律治療。
亞太過敏氣喘及臨床免疫學會理事長王志堯表示，異位性皮膚炎嬰幼兒與兒童，正值生理發育與人格發展的重要階段，治療不但要早，還要兼顧安全性與有效性。雖然類固醇與免疫抑制劑等傳統治療有助降低發炎，但效果相對有限且長期使用有副作用的疑慮，需謹慎評估，期能考量兒童特殊性，放寬健保給付年齡及用藥條件。
小孩子的未來發育不能等！立法院社會福利及衛生環境委員會莊競程委員，希望異位性皮膚炎比照長照制度，越早治療對孩童越好，避免後續的健保醫療負擔加重，呼籲健保署可以多關心兒童提供更多資源照顧，他將在立院持續為孩童發聲。