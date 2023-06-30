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獨／台南最強芒果冰今日開賣　4種爆量芒果需兩人合吃才賣170元

▲「冰鄉」的芒果牛乳冰被封為「台南最強芒果冰」，今天宣布開賣，份量大到要兩人合吃才吃得完，經常開賣1小時就售罄。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「冰鄉」的芒果牛乳冰被封為「台南最強芒果冰」，今天宣布開賣，份量大到要兩人合吃才吃得完，經常開賣1小時就售罄。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

台南的「冰鄉」已經營40幾年，每年冬天會推出草莓牛乳冰，5月左右則有荔枝玉荷冰，而夏天就是超大碗芒果牛乳冰，季節限定冰品一推出，每天中午就會見到店門口大排長龍，不少網友封為「台南最強草莓冰」、「台南最強芒果冰」。但今年全台各業者芒果冰早已5月底就上市，終於等到「冰鄉」公告今（30）日芒果牛乳冰將開賣，售價竟相當佛心比去年還降10元，僅170元大份量，讓兩人能一起痛快大嗑芒果冰。

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「冰鄉」冬天推的草莓冰，被封為「台南最強草莓冰」；而現在夏季推出的芒果冰被封為「台南最強芒果冰」，其實有幾個別人沒有的特點：

▲冰鄉每年冬天推出的草莓冰也是相當大碗，並用上大個頭且多汁香甜的草莓。（圖／記者葉盛耀攝）
▲冰鄉每年冬天推出的草莓冰也是相當大碗，並用上大個頭且多汁香甜的草莓。（圖／記者葉盛耀攝）
🍨一、用上4品種的當季新鮮芒果：
包含愛文、金煌、烏香與香水芒果（台農一號芒果），但老闆娘也表示，「必須看當日進貨而定，偶爾也會僅用上三種，重點是但必須是剛好的熟度，不熟有『果酸』太熟是『果糖』，都不好吃，這也就是為什麼我們拖到現在快7月了才開始賣芒果冰的原因。」

🍨二、製作方式：
刨冰機刨出細冰後，加上煉乳再疊上細冰之後擺上滿滿芒果塊，淋上自製的芒果醬，而此醬是以愛文加上金煌兩品種的芒果冰凍後再打製成冰沙泥。店家還會額外佐附一小杯這款芒果醬，希望饕客吃到一半之後可再淋上去。

🍨三、每日限量，一小時內售罄：
芒果冰中的芒果最需講求品質與新鮮度，故每天僅能製作一定的量。往往都還未到開業時間的中午1點，店門口就已有排隊隊伍，期望一開店後就可領取號碼牌，再照號碼點餐，而因為就是以號碼牌算數量，往年經驗是常常約莫一小時，當日的芒果冰就確認已售罄。

🍨四、超大碗、CP值高：
每碗賣170元，份量卻很大，幾乎都是兩人合吃才能吃完，而業者也沒設定個人低消限制，還建議兩人可合吃。有趣的是，因今年芒果進貨成本低一些，今年售價竟比去年還降10元。

▲為了應付龐大的顧客，冰鄉的店面後方還有一大片廟前的空地有擺座位。（圖／記者葉盛耀攝）
▲為了應付龐大的顧客，冰鄉除了店前騎樓之外，店面後方還有一大片廟前的空地也擺上座位，大家在廟前吃冰，是很獨特的景象。（圖／記者葉盛耀攝）
全台也有不少爆量芒果冰，做法與尺寸都略有不同，像是台南「清水堂」因疫情影響而停售兩年的「巨無霸芒果布丁冰」，有著爆量芒果加煉乳與芒果醬，並再加上珍珠粉圓，每碗賣320元。高雄則有日系文青冰店「良品冰室」推出「芒個布停」，是大量芒果再加上布丁，每碗180元。

▲外型巨大、有著滿滿芒果的「巨無霸芒果布丁冰」，是台南清水堂的招牌冰品之一。（圖／取自清水堂臉書）
▲外型巨大、有著滿滿芒果的「巨無霸芒果布丁冰」，是台南清水堂的招牌冰品之一。（圖／取自清水堂臉書）
而台北也有芒果冰名店，像是發源自永康街的思慕昔，有號稱被CNN推薦來台必吃的芒果冰「超級雪酪芒果雪花冰」，以愛文芒果加上金煌芒果，還有芒果冰磚製成雪花冰，一樣香甜受歡迎。當然，分店已開到美國、中國的ICE MONSTER，就更是不需多贅述的芒果冰名店。

▲永康街名店思慕昔，有號稱被CNN推薦來台必吃的芒果冰「超級雪酪芒果雪花冰」(下)。（圖／取自思慕昔臉書）
▲永康街名店思慕昔，有號稱被CNN推薦來台必吃的芒果冰「超級雪酪芒果雪花冰」(下)。 （圖／取自思慕昔臉書）

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