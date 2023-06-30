獨／台南最強芒果冰今日開賣　4種爆量芒果需兩人合吃才賣170元

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🍨一、用上4品種的當季新鮮芒果：
包含愛文、金煌、烏香與香水芒果（台農一號芒果），但老闆娘也表示，「必須看當日進貨而定，偶爾也會僅用上三種，重點是但必須是剛好的熟度，不熟有『果酸』太熟是『果糖』，都不好吃，這也就是為什麼我們拖到現在快7月了才開始賣芒果冰的原因。」
🍨二、製作方式：
刨冰機刨出細冰後，加上煉乳再疊上細冰之後擺上滿滿芒果塊，淋上自製的芒果醬，而此醬是以愛文加上金煌兩品種的芒果冰凍後再打製成冰沙泥。店家還會額外佐附一小杯這款芒果醬，希望饕客吃到一半之後可再淋上去。
🍨三、每日限量，一小時內售罄：
芒果冰中的芒果最需講求品質與新鮮度，故每天僅能製作一定的量。往往都還未到開業時間的中午1點，店門口就已有排隊隊伍，期望一開店後就可領取號碼牌，再照號碼點餐，而因為就是以號碼牌算數量，往年經驗是常常約莫一小時，當日的芒果冰就確認已售罄。
🍨四、超大碗、CP值高：
每碗賣170元，份量卻很大，幾乎都是兩人合吃才能吃完，而業者也沒設定個人低消限制，還建議兩人可合吃。有趣的是，因今年芒果進貨成本低一些，今年售價竟比去年還降10元。
全台也有不少爆量芒果冰，做法與尺寸都略有不同，像是台南「清水堂」因疫情影響而停售兩年的「巨無霸芒果布丁冰」，有著爆量芒果加煉乳與芒果醬，並再加上珍珠粉圓，每碗賣320元。高雄則有日系文青冰店「良品冰室」推出「芒個布停」，是大量芒果再加上布丁，每碗180元。
而台北也有芒果冰名店，像是發源自永康街的思慕昔，有號稱被CNN推薦來台必吃的芒果冰「超級雪酪芒果雪花冰」，以愛文芒果加上金煌芒果，還有芒果冰磚製成雪花冰，一樣香甜受歡迎。當然，分店已開到美國、中國的ICE MONSTER，就更是不需多贅述的芒果冰名店。