影音／大谷翔平這發全壘打竟然飛出去了！讓伊東勤也嚇到

NBA／Harden向76人申請交易！執行10.8億合約　想去可爭冠的球隊

▲費城76人後衛James Harden下一季不想待在球隊，而是希望被交易到有爭冠實力的球隊。（圖／美聯社／達志影像）
▲費城76人後衛James Harden下一季不想待在球隊，而是希望被交易到有爭冠實力的球隊。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

昨天才剛傳出對於重返休士頓火箭不感興趣，今（30）日James Harden也做出了下一步動作，根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，他選擇不繼續待在費城76人隊，而是執行3560萬美元（約10.8億台幣）的球員選項，並與球團一起探索交易方案。

我是廣告 請繼續往下閱讀
從此前報導的消息來看，Harden似乎和新帥Nick Nurse處得還不錯，外界也看好他可能會繼續留在76人。不過今天他卻快速做出決定，決定申請交易，想前往一支具備競爭總冠軍實力的球隊。

ESPN在後續報導中指出，Harden的76人生涯預計已經結束，目前快艇和尼克等隊有意透過交易得到他。不過由於去年休賽季才剛簽下2年合約，因此他現在無法與任何球隊達成提前續約合約，將會在2024年夏天成為完全自由球員，這對於想要得到他的潛在下家來說，可能是一個需要再觀望的點。

本季例行賽，Harden場均上場36.8分鐘，可得到21.0分6.1籃板10.7助攻1.2抄截；季後賽場均上場36.8分鐘，得到20.3分6.2籃板8.3助攻1.8抄截。

NBA／火箭已無意找回Harden　可能開出總價24.4億合約簽VanVleet

NBA／Harden今夏可能回火箭？美媒：籃球之外的因素對他很重要

NBA／Harden今夏可能跳出合約　美媒爆料他有意尋求一份4年長約

NBA季後賽分析／Embiid和Harden已經解決在大賽失常的症狀了嗎？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀