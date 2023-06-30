NBA／Harden向76人申請交易！執行10.8億合約 想去可爭冠的球隊
昨天才剛傳出對於重返休士頓火箭不感興趣，今（30）日James Harden也做出了下一步動作，根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，他選擇不繼續待在費城76人隊，而是執行3560萬美元（約10.8億台幣）的球員選項，並與球團一起探索交易方案。
記者黃建霖/綜合報導
從此前報導的消息來看，Harden似乎和新帥Nick Nurse處得還不錯，外界也看好他可能會繼續留在76人。不過今天他卻快速做出決定，決定申請交易，想前往一支具備競爭總冠軍實力的球隊。
ESPN在後續報導中指出，Harden的76人生涯預計已經結束，目前快艇和尼克等隊有意透過交易得到他。不過由於去年休賽季才剛簽下2年合約，因此他現在無法與任何球隊達成提前續約合約，將會在2024年夏天成為完全自由球員，這對於想要得到他的潛在下家來說，可能是一個需要再觀望的點。
本季例行賽，Harden場均上場36.8分鐘，可得到21.0分6.1籃板10.7助攻1.2抄截；季後賽場均上場36.8分鐘，得到20.3分6.2籃板8.3助攻1.8抄截。