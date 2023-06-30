NBA／76人計劃交易James Harden　哪些球隊可能追逐「大鬍子」？

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76人已經開始探索交易Harden的可能，不過他們不會輕易地將其賣出，除非有好的報價，否則他們不會將這位頂尖好手白白地送給對手。
哈登為什麼想離開費城？
76人隊總管Daryl Morey在2021年和布魯克林籃網隊進行了交易，得到了Harden，兩人在休斯敦火箭隊共事多年，希望能找回當年的贏球方程式。
但這次的重聚並沒有為76人帶來冠軍或產生顯著的進步，Harden和Joel Embiid的組合連續兩季在季後賽次輪出局。根據報導的說法，Harden認為在76人隊看不到長期的未來。
而在前總教練Doc Rivers被炒，前鋒Tobias Harris又身陷交易流言的情況下，今夏76人可能會遭遇一些陣容上的改動。
洛杉磯、還是紐約更適合Harden？
ESPN在後續報導中指出，Harden的76人生涯預計已經結束，目前快艇和尼克等隊有意透過交易得到他。《The Athletic》則爆料熱火隊也可能是潛在的追求者。
洛杉磯快艇隊擁有Paul George和Kawhi Leonard，以及一些出色的角色球員，他們正在尋求隊史首冠。Harden在洛杉磯出生，在附近的萊克伍德讀高中，這裡對他來說有地緣關係。
至於尼克，他們擁有不少能吸引76人的資產，Harden和Jalen Brunson是一個類似於2018年前者和Chris Paul搭檔的有趣組合。不過76人可能沒有太大意願去和同區對手做交易。