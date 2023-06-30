路上見「郵筒沒有洞」！他驚：放10年沒人用 郵差揭真實用途
台灣的郵筒除了設置在郵局門外，路上也隨處可見，提供給民眾寄信非常方便。然而近日就有網友分享，自己無意間在路邊看到一個郵筒，表示這個郵筒已經放在該處10年有，但是上面卻沒有任何孔洞可以投入信件，好奇這種郵筒的用處為何，貼文引起熱議。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在路上觀察學院貼文指出「這個郵筒沒有投信口，不知道放在這裡做什麼，看了街景放在這裡大概也有10多年了」只見貼出的照片，一個綠色的郵筒立在地上，似乎又跟一般細長根的郵筒有些不同，上面雖然印製中華郵政的圖案，但是繞一圈外觀卻看不見任何孔洞可以投入信件，讓人好奇這是什麼東西。
貼文一出，不少網友紛紛回應「我記得好像是郵差專用的東西....」、「我家附近也有一個放10年有，每次經過都很問號，也沒看過誰真的用過，以為是裝飾品」；而也有不少現職郵差出面表示「這是郵差散落在各地的倉庫，當身上負重過高的時候移動速度會變慢，就可以把東西先放在臨時倉庫」、「郵袋中繼點，好讓郵差載運郵件不會超重。投完信件，再去載哦！現職郵差叔叔解謎」、「裡面放郵差的中繼郵件，一趟無法載完的郵件就會放裡面。現職郵差路過」。
而也有香港網友表示「曾經有介紹過這是讓郵差暫存待投遞郵件的地方，在香港的是紫色的，就有看過郵差先把信件放進去裡面，這叫做郵件儲存櫃」。