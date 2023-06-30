上半年再見了！7月起「12生肖運勢」公開　下半年它全方位起飛

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財富廣進、喜氣到臨。上半年的努力衝刺之下，生肖鼠已為自己打下良好的根基，因此在入秋後，財祿豐厚的農曆8月，真的值得期待一下。延續這一波好運，農曆10月所有的好事都有機會開花結果，傳出好消息；一直到農曆12月，子丑六合，一切和和滿滿。雖然一整個下半年的好運氣是斷斷續續的，但還是有機會在年終時刻，寫下令人笑開懷的完美句點。
🟡生肖牛：農曆7、8、11月
「三合六合相簇擁，貴氣臨門神氣爽、福星財富高掛天」，是生肖牛下半年一開始的寫照，事業、愛情、財運都能一帆風順的好運到。夏末秋初，整個人可說是滿面春風，這波好運必須懂得把握，因為這有機會順利度過2023。
🟡生肖虎：農曆8、11月
貴人照臨、消災納福。生肖虎過完上半年，在工作、財運、名聲方面，都迎來好消息的時期，在下半年之後，這種突如其來的好運將減少，反而必須珍惜農曆8月、11月，有貴人幫扶的機會；若是遇到不開心、不如意的事，只要把握這兩個月，尋求有力人士的幫忙，多半還是可以順順利利。
🟡生肖兔：農曆7、9、10、12月
本命逢合、災厄減輕，適逢本命年，經歷了農曆開年至今的蟄伏，是不是有記得給自己安排看看山、看看海的行程了呢？生肖兔下半年一切都將漸入佳境，財運、貴人運都逐漸回來了，2023所有的壓力終將雲淡風輕、談笑帶過；財務問題好好處理，或許在下半年末會有好的結果。
🟡生肖龍：農曆7、8、10、11、12月
倒吃甘蔗、漸入佳境。下半年的好運都被生肖龍奪走了，要財得財、要桃花得桃花，要功名得功名，事業、愛情、財運都是一帆風順的好運到，秋末冬初將處於運勢的巔峰，讓整個人可說是滿面春風，遇到好運要記得助人為樂，綿延自己的福氣，為自己的未來打下基底。
🟡生肖蛇：農曆7、8、9、11月
健康舒心，富貴榮華。撐過上半年考驗的生肖蛇，終於在下半年可以逐漸展露笑容，提醒多嘗試新的事物，別被上半年的阻礙嚇到而不敢挑戰新事物，因為夏末秋初一切都會好轉的，如果有考試升遷的人生安排，基本上都可以見到好的進展。
🟡生肖馬：農曆8、9、10月
百計順心、祥瑞跟隨。生肖馬在2023上半年，基本上可以說是過得順順利利，平時就按部就班的你，一路上穩健地幫自己計劃著生活中大大小小的事，自然能為自己減少很多麻煩事；下半年的夏末秋初之時，基本上還是接到秋收的好運勢，只要能平心靜氣，就不會自亂陣腳，打亂過去的安排。
🟡生肖羊：農曆7、10、11月
災厄消散、科甲連登。下半年運勢呈現「有驚無險」的生肖羊，在這些吉運月之中，身旁總有祥雲環繞。行善之家必有餘慶，只要懂得感恩與付出的真諦，一切災厄都會如同泡影般消散；若需要得利之人出手相助，農曆10月左右可以開口試試，成功機會大增。
🟡生肖猴：農曆8、11、12月
冬令季節，紫氣東昇、貴人相助。下半年運勢對於生肖猴而言是吉凶相依的，夏末秋初時可多注意健康狀況；下半年如果遇到阻礙，就當作是人生歷練，只要撐到冬季，自然就能好轉。遇事從容面對，切莫慌張，病急亂投醫，反而容易誤事。平時就要說好話、做好事、心存善念，遇到阻礙時，就可擁有福報與智慧應對。
🟡生肖雞：農曆9、12月
太歲衝擊，漸遇阻礙，但求平和。現在還是農曆5月，如果有機會立馬解決的事，就不要拖到下半年。下半年主要還是受到太歲衝擊，前行阻礙、有志難伸。若是上半年已經感覺有些該解決的事一直沒有得到好的進展，這樣在下半年就要把握農曆9月、12月這兩個吉運月，在此時尋求幫忙與試著溝通解決，事半功倍。
🟡生肖狗：農曆10、11月
進財喜氣又團圓。生肖狗上半年的運勢較好，但下半年的吉星較弱，可能會感覺到比較心累，還好農曆10、11月一連兩個月的吉運月，讓受到苦難折磨的心，有這段時間可以稍作休息、恢復，甚至是傳出喜訊，來個一喜破三災也不無可能。財運則可能要等到農曆11月，那時候口袋滿滿、笑開懷。
🟡生肖豬：農曆7、11月
反差生活，學習感恩、惜福。上半年運勢無法擋的第一名就是生肖豬了，有口福、好財運，犯個懶事情都能自動解決；但是到了下半年，這運勢反差著時有點大。 「要求好運，就必須自己先懂得付出」，在農曆8月後就靠這個日常心法，讓生肖豬趨吉避凶了，平時說好話、做好事、心存善念，基本上還是可以在2023年尾順利收官。
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