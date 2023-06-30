奧莉維亞「脖子貼紫色OK繃」！《暮光之城》男星搞笑追問：誰咬妳

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奧莉維亞在歌曲中以「吸血鬼」來形容利用他人名利的嗜血者，將所有憤怒、懊悔和心碎的感受一次宣洩，她說：「我想不管是不是名人，大家被利用時都會有相同的感受。對我來說平時要表達憤怒的情緒是不太容易的，所以透過寫歌將這些難以言喻的感受表達出來，很有療癒的作用。」
奧莉維亞過往曾多次表達自己對吸血鬼系列電影《暮光之城》的喜愛，不只曾說當中的吸血鬼愛德華（Edward Cullen）是她的初戀，她更曾為愛德華與女主角貝拉（Bella Swan）在實驗室相遇的一幕創作歌曲。先前奧莉維亞在IG上宣布新單曲〈vampire〉資訊時，附上了看似脖子被咬後貼上紫色OK繃的照片，這也吸引在《暮光之城》當中飾演狼人雅各（Jacob Black）一角的泰勒洛納，跑到貼文下假裝氣憤留言：「OK，所以是誰咬妳？」搞笑舉動勾起當年電影粉絲的回憶。
奧莉維亞的第二張專輯《GUTS》即將在9月8日發行，奧莉維亞表示大部分的歌曲是在她19歲時完成，那一年間充滿了困惑、錯誤以及青春期的焦慮，「專輯是關於面對成長的痛苦與煩惱，以及試著釐清自己現在在人生中的定位。」她形容在自己18歲到20歲短短兩年之間彷彿成長了10歲，「這段期間是充滿尷尬以及改變的時期，但我想這就是成長的一部分，希望專輯能反映出這一點。」