換日圓賺匯差？專家建議不如美元有利可圖　教戰高利定存策略

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不過，也有些人認為此時多換一些日圓，之後日圓回升可再換回來，賺取日圓匯差。對此，理財信用卡達人寶可孟今日接受《NOWnews今日新聞》採訪時仍建議，換日圓還是以出國旅遊等實際需求為主，若要投資不見得賺得到錢，況且現在換日圓存起來也沒什麼利息，也不知等多久才會換回來，因此，還是以「出國」為目的而換匯較划算，況且相較日圓，美元利率較高還比較有「利」可圖， 尤其現在美國升息進入尾聲，一旦利率反轉，目前美元高利定存可能就不復見。
外匯專家李其展則建議，手上美元成本在30元或更低的人，現在可以考慮適量加碼一點，他也預估美元指數不至於跌破100，將在100.5至106打底整理。至於手中無美元的人，由於新台幣剛貶破31元，也不是特別便宜的價格，除非市場預期新台幣會貶到32元，他建議等新台幣拉回至30.9元或小小買就好，最多買1成左右，因為若真的有大行情，後面不怕沒有加碼的地方。
銀行主管受訪時也表示，美國聯準會從去年連續密集升息迄今，美元利率已來到近年來的高點，即便美國暫停升息，但市場預期今年還可能再升息，美元仍相對有撐，隨著市場預期升息循環即將結束，建議若想增加利息收入，可趁勢從美元高利定存著手。
目前不少銀行也持續推出美元高利定存方案，以凱基銀行來說，至7月31日止推出限量美元定存方案，單筆最低承作金額只要5000美元，新客戶可享定存利率最高4.68%，既有客戶4.58%，另透過網路銀行或電話客服，將資金換匯後辦理定存，美元可享優惠利率7天期定存年息7%、1個月期年息6%及3個月期年息5%。
華南銀行也加碼推出1年期美元定期年息5%，3個月期美元定存也有年息4.35%、6個月期年息4.6%，臨櫃新臺幣定存中途解約轉存美元定存，可享利息不打折。以結購美元1萬元定存來說，3個月期定存利息收入有108.75美元，半年期有230美元，1年期定存利息收入則有500美元。
台新銀行則至7月底推出「美利階3外幣定存專案」，美元定存3個月期的平均年息來到4.7%，美元6個月期的定存平均年息也高達4.55%。以3個月期美元專案為例，平均年息相較之前專案，年息整整高出0.3%之多。
不過，銀行主管也提醒，民眾在比較美元高利定存方案時，要留意承作條件及注意事項，例如部分銀行所提供的年利率雖然很高，但限定「新客戶」才適用，或是限定該行財富管理客戶參加，部分也訂有每個客戶承作金額的上限等等的限制條件，建議民眾可以多方比較，選擇最適合自己的方案再下手。