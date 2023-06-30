今日廣場》黃榮富／台南完善基礎建設　讓南科三期順利招商

我是廣告 請繼續往下閱讀
就連出站的廣告看板，也可以看到半導體設備商在求才，而且每兩個禮拜就換不同廠商，讓人感受台南科技業的求才若渴。
最近報紙上的一角，也透漏著台南經濟的蓬勃。南部科學園區第三期，在今年6月29日動土，開發面積超過80公頃，預計2026年就能完工，如果加上原本將近1千多公頃的南科一二期，位於台南的南科，將成為世界上最大的半導體生產基地。
台南過去被視為農業重鎮、芒果與文旦的故鄉。如今也是地表上最大的晶圓量產地，全世界半數以上的五奈米晶片都來自台南。讓曾經佔領過台灣的荷蘭、日本，如今透過艾司摩爾、東京威力科創等半導體設備外商，再大舉回到台南投資。
一位半導體從業人員跟我說，本來不看好南科三期能夠落地台南，因為水患和交通問題，其實可能影響出貨的穩定。但大家的隱憂很快被市府化解，在新市的下水道與園區的滯洪池建設，近幾年不只沒有發生嚴重水患，還讓當地生活機能提升，店家一間間開。
另外，道路建設的黑暗期逐漸過去，不論是北外環道的串連，還是西拉雅大道的重新鋪設，以及園區人行道的興建，南科交通負荷能力已經提升，許多新的人本交通設計，如行人庇護島等，都可以在南科區看得到，這也讓進駐人口逐年增加，就業人口從四年前不到7萬，到現在已突破9萬人。
在我看來，半導體產業需要的不只是穩定的人才，也需要穩定的公共建設，才有可能持續擴大量產。這也是台南近幾年急遽推動交通建設的原因，以台積電為例，晶片生產過程不能有半點差池，周邊供應鏈廠商必須在30分鐘內，提供到廠服務。如果沒有良好的道路網，半導體業根本無法長治久安。
根據報導，台南五奈米晶片產能從去年的每月10萬片，成長到每月上看到15萬片。無獨有偶，聯電的晶片量產也將在下半年擴大。我認為，除了台灣半導體業的市場策略正確，也是因為台南能夠提供穩定的綠電、再生水與交通設施，才能讓業者持續選擇台南作為基地擴廠。
很多人來台南旅遊，是希望看見400年來不變的文化風景。但學術界與科技業，看到的是公共建設的品質，穩住投資人的信心，也讓南科三期排除種種政治角力，繼續在台南深根茁壯。我們也期待市政府能仿照麻豆工業區的成功經驗，以南科和沙崙為雙經濟引擎，在周遭發展衛星工業區，創造更多就業與產學合作機會。
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：[email protected]