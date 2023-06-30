名家論壇》謝國安／柯文哲面對「昨日之我」

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至於國民黨總統參選人侯友宜，本周排名下降回到老三的位置。一方面是新北市幼兒園餵藥事件確定是烏龍，負面聲量開始狂襲當時出來開記者會的民進黨民代，包括被台灣事實查核中心認證訊息不實的新北市議員戴瑋珊排名第十六，去法院提告戴瑋珊跟賴清德散布謠言的國民黨立委王鴻薇排名第十八。另一方面，重返服貿議題侯友宜雖然也表態支持，但也順勢酸了一下柯文哲。他酸柯文哲其實常常就這樣的態度，以前說的跟後面做的會完全不一樣，「像煙火，風一吹就散了」、「別跟著民進黨煽風點火」。
侯友宜強調，他只不過實話實說，看到的現象就是這麼一回事，也看到柯常常說一說，到後面就沒有個結果，展現出難得一見的議題火力。加上侯友宜為了挽救低迷的選情，請來素有「金小刀」之稱的馬英九大將金溥聰操盤，也備受討論。侯友宜本周聲量總分117196，就看他甩開新北幼兒園事件之後，能端出什麼樣的議題與做法，來拉抬目前的頹勢。
而差點因為「政黨輪替大聯盟」事件炎上的國民黨大安區立委參選人羅智強。本周因為新北市議員葉元之在網路頻道上當代班主持人，卻訪問對手苗博雅遭到子弟兵台北市議員楊植斗開砲質疑，引發一連串討論。葉元之本身也在隔天立刻道歉，羅智強也釋出善意，在本周宣布成立「反貪腐監察院」，記者會邀請葉元之同台，化解彼此誤會。而反貪腐監察院也在羅智強的頻道野電視上開播，羅智強過去一周到監察院提告監察委員高涌誠濫用職權，清算、追殺基層公務員余正煌，表示監察院已經「東廠化」，接著也提告了農委會主委陳吉仲，不排除每周一告或是每日一告，成功引發話題。
羅智強本周總分維持在四萬多分，本周依然排名第五。而羅智強開砲要與苗博雅辯論，卻因為苗博雅選擇避其鋒，此事有點不了了之，加上苗博雅因為葉元之專訪事件被帶到，算是有吃到這個議題的風，但因為沒有其他新的議題，本周聲量降到第十五名，總分也跌破兩萬分，較上周低了一萬多分。苗博雅要回到主戰場，在後續的議題對決上恐怕還需要多加強。而本周凡是被羅智強提到、或是跟上述事件有相關的人物聲量通通往上拉，農委會主委陳吉仲排名狂升到第八名、監察院長陳菊狂升到第十三名、參選板橋東區的葉元之第廿五名、台北市議員楊植斗卅名。由此也可見羅智強帶動議題的能力，以他長期的聲量走勢來看，一直都維持在聲量排行前十名，是國民黨當之無愧的「聲量之王」。
至於周三爆發的前總統府發言人Kolas Yotaka與隨扈的不倫戀風暴，也是當天新聞互動熱度最高的新聞，總互動數逼近十萬分，也讓Kolas在本周政治人物排行榜當中高居第十。不過她當下火速請辭發言人職務，也沒有讓這把火往上燒到賴清德的選情。而Kolas雖否認不倫戀，但她並未面對媒體受訪釋疑，讓這把火狂燒了一天，對向來正面、剛毅形象的她，負面打擊很大。
●作者：謝國安／媒體工作者、捷銳品牌顧問公司負責人
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