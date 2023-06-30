來趣臺東FUN暑假！ 水保局臺東分局推廣農村體驗旅遊
迎接後疫情生活，國內外旅遊商機蓬勃。行政院農業委員會水土保持局臺東分局，為推廣臺東美麗自然景致，以及多元文化與特色農村體驗，今日起一連四天在台中國際旅展設攤，行銷30條臺東在地特色農遊行程，並推出限量買一送一優惠，歡迎「來趣臺東FUN暑假」，享受國旅慢遊氛圍。
記者金武鳯/台中報導
水保局臺東分局長柯燦堂表示，近年來臺東分局致力於農村旅遊業者的接待服務優化之外，也積極與主流市場的消費者行銷、接軌，結合臺東的山海美景，以及熱氣球嘉年華、縱谷大地藝術季、月光海音樂會、山海戶外運動、最美星空導覽等臺東地區時下流行的旅遊元素，規劃設計出食農體驗、特色遊程、部落體驗、包車客製等套裝行程，讓遊客停留時間拉長，更符合「慢遊臺東」的經濟模式，並在旅展期間進行優惠推廣，期盼國人能夠利用周休二日或短期假日來臺東旅遊。
柯燦堂說，配合《食農教育法》通過後，農村旅遊不再只是農業旅遊，而更顯得精緻與價值感，以鳳梨釋迦為例，遊客過去參與農村體驗，僅著重於農事體驗的採果，如今更可透過與青農或社區達人，進行農產品加工、食農體驗，讓鳳梨釋迦變身成果乾、鮮果奶昔等，甚至可將果園變化成獨具特色的戶外餐桌，品嚐特色創意料理，在山林美景間享受自在生活感受，讓遊客增加難忘的旅遊感受，更可帶動農村產業提升，及促進偏鄉產業轉型發展。
為推廣臺東農村體驗旅遊，水保局臺東分局在6月30日至7月3日臺中旅展展出期間，每天推出指定行程限量買一送一優惠，每日限定五組，行程中包括近距離看熱氣球升空，拜訪農村社區與體驗台東農家美食，原價每人1980元，超值價格直接買一送一回饋民眾！此外，攤位區每日還有打卡互動活動，可免費體驗多樣臺東地區農村好物或美食，千萬別錯過。