《光開門就很忙了》首集衝Netflix第2名！周興哲比唱小巨蛋還緊張
由總製作人林心如主持的實境節目《光開門就很忙了》首集就衝上Netflix國際各地節目排行榜，台灣第二名、香港第五名、新加坡第六名，好評佳績不斷攀升，林心如開心在社群分享好消息，陳意涵也大讚「好棒！」而第2集將在本周日播出，結果身為餐飲總監的周興哲在介紹餐點時頻頻語塞，直呼：「比唱小巨蛋還緊張。」
記者詹鎰睿/綜合報導
《光開門就很忙了》的客人夏于喬、宋芸樺、台灣昆蟲館館長柯心平與女兒仙仙，均對民宿讚不絕口。其中夏于喬與宋芸樺甚至愛上民宿，還想留下來當小幫手，讓成員們得知後歡喜不已，民宿店長林心如則表示：「客人的好評，對我們就是最大的肯定，大家各司其職，都希望給客人最好的體驗感受。」
而在節目中，客人們吃晚餐時，店長林心如派出民宿餐飲總監周興哲為客人介紹晚餐的料理食材內容，沒想到周興哲當場語塞，完全講不出精湛用詞，不禁直呼：「比唱小巨蛋還緊張。」而周興哲在經營前得知需負責民宿所有客人料理後，曾開玩笑地說：「如果我的菜客人評價不好，我會很玻璃心，可能直接回台北。」幸好結束用餐後，周興哲獲得了客人清盤與好評，而他也露出滿意的笑容，向大家表達感謝。