第34屆金曲獎今登場哪裡看？　網路、電視、廣播直播懶人包一次收

娛樂圈除了#MeToo之外，優秀的音樂人也值得被關注！第 34 屆金曲獎頒獎典禮今（1）日登場，活動將於台北小巨蛋舉辦，16:50 星光大道、19:00 頒獎典禮。如果無法親臨現場，可以直接線上觀看，今年典禮主持人由韋禮安獨挑大樑，陳明珠、黃偉晉則擔任金曲獎星光大道主持人。由台視轉播，LINE為網路獨家直播，LINE TODAY更提供6視角的直播畫面，可自行選擇台前、幕後，不同視角畫面。金曲獎哪裡看？一次整理網路、電視、廣播直播懶人包。 我是廣告 請繼續往下閱讀 📍官方頻道 金曲34官網 金曲獎YouTube 金曲官方FB📍LINE直播 LINE TODAY(多視角） LINE TV (可回放) LINE MUSIC 官方帳號 (無法回放) 【金曲34】星光大道Live直播 【金曲34】頒獎典禮Live全程直播 【金曲34】星光大道Live直播 - 手語服務 【金曲34】頒獎典禮Live直播 - 手語服務 【金曲34】星光大道媒體訪問區 【金曲34】頒獎典禮得獎感言區📍電視直播 有線電視：第7、8台 無線電視：第14台 中華電信MOD：第8台 非凡新聞台 非凡商業台📍廣播：飛碟聯播網▲34屆金曲獎表演嘉賓有歌后A-Lin致敬偶像歐陽菲菲，以及歌王林俊傑。（圖／翻攝LINE官網）金曲34／盤點金曲獎「歷年爭議」！他沒奪獎遺憾：這塊土地不要我金曲獎表演嘉賓公開！日本樂團King Gnu、泰國小王子都來了金曲34／沒有蔡琴就沒有金曲獎！美國告示牌：大中華區的葛萊美獎陳綺貞、鍾成虎愛情長跑16年分手！曾在金曲獎上放閃 她激動落淚