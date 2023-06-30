搶攻暑假旅遊商機 臺中國際夏季旅展20家業者聯手促銷
搶攻暑假旅遊商機，臺中國際夏季旅展今（30）日起在臺中國際展覽館登場，一連4天，集結20家旅行社與國際郵輪業者聯手促銷；包括可樂旅遊、五福旅遊、山富旅遊看準出國熱潮，推出秋冬賞楓早鳥優惠。歡慶台中直飛澳門的航線市場利多，吉帝旅遊睽違三年再度重返台中旅展，行銷令人迷戀的港澳旅遊，吸引大批民眾湧入搶便宜。
記者金武鳯/台中報導
首次參加臺中旅展的名勝世界郵輪，看好台灣遊客熱愛郵輪熱潮，規劃高雄及香港雙母港營運模式，推出「暑假航次買一送一，旅展每人6,950元起、12歲以下兒童免船票、旅展現場支付全額送1人標準全程Wi-Fi。」等超值優惠，快跟著名勝世界壹號玩澎湖香港，穿越浩瀚海洋，徜徉舒適的套房，品嚐星夢餐廳豐盛的美食饗宴。歌詩達郵輪莎倫娜號則看準疫情後連續假期出國商機，以高雄為母港推出中秋、雙十國慶檔期的航次，高雄港出發9/26（6天）、10/1（5天）、10/5（6天）至日本沖繩．石垣島．宮古島，驚喜優惠同房第3/4人8,900元起。
高雄最新國際級酒店承億酒店聯手承億文旅連鎖旅店，首次參加台中旅展推出住宿券下殺1.8折起超值方案，旅展人氣商品搶高CP值五星餐券也不容錯過，現場有推出王品系列餐券與饗食天堂餐券優惠，喜愛台灣離島假期(澎湖、金門、馬祖、小琉球、蘭嶼) ，與深度部落旅遊的消費者，本次也邀請相關旅行社業者參展。
20家品牌旅行社總動員，看準暑假熱出國商機，競推限定優惠吸客。山富旅遊浪漫歐洲限量優惠─義大利全覽超值13日，限時優惠最高現省6,000元！優質日本、韓國特惠行程，特惠促銷北海道５日遊，旅展特惠價34,900元起。釜山超值５日遊驚喜優惠價11,900元起。另可樂旅遊台中殺很大，團體旅遊最高折1萬，熱門票券買一送一。此外還有旅遊鑑賞期和各式銀行優惠方案，海外跟團5日遊最低只要13,800元，要讓您在旅展搶到最優惠！
大會好康活動不手軟，歡慶開幕首日 200個福袋加碼抽越南來回機票。800個免費福袋抽韓國來回機票、精美飯店住宿券。旅展消費滿額5,000元，加碼抽越南來回機票。集章抽名勝世界郵輪–高雄香港來回船票，以及線上預約報到再抽小叮噹科學主題樂園門票，早鳥限定800個免費福袋大FUN送，最大獎韓國來回機票！展期中，入場前200名之來賓，至入口處排隊領取號碼牌，即可到大會贈品區抽福袋！