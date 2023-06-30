獅子會捐580萬成立低視力中心 助視障者重建自主生活
為協助低視力民眾重建自主生活，國際獅子會300C-1區、台中市驗光師公會及大葉大學攜手合作，在台中市惠明盲校成立中部首家視覺照護及低視力服務中心，今(30) 日舉行啟用儀式。國際獅子會300C-1區總監洪傳貴表示，患有低視力民眾雖未全盲，生活上仍無法自理，獅子會捐出580萬元購置儀式成立服務中心，希望藉由檢測及輔具提供，改善他們的生活品質。
記者金武鳯/台中報導
台中市社會局陳仲良副局長表示，視障者中以低視力者人口最多，佔82.70%。隨著人口結構老化，因為青光眼或糖尿病性視網膜病變等疾病，導致後天失明的比例，日益提高。低視力服務中心 提供視力檢查、輔具教導使用、生活機能重建和居家定向教學，為中部地區的視覺障礙者及低視力朋友帶來新希望，感謝國際獅子會相關機構和社群大力支持，一起關懷兒童和長輩的視力。
國際獅子會300C-1區總監洪傳貴說，國際獅子會是全球最大的公益社團之一，宗旨是 「我們的服務」，所以獅友們致力於改善社區和社會福祉、照顧弱勢族群，希望低視力 服務中心的成立，可以幫助因視覺問題而影響生活的民眾和他們的家人，讓他們不再無 助，重新建立美好人生。
社會局說明，低視力服務中心設立於惠明盲校，結合眼科醫師、視光師、驗光師、職能 治療師、社工師和志工，提供輔具教導使用、社會福利補助申請，及生活重建服務，如 生活自理訓練、定向行動訓練、點字教學等，以及職業訓練和視障學童特殊教育管道的轉介，預計一年服務1,000人。感謝國際獅子會集結眾人之力，為社會盡一份力量，市府也會繼續努力，創造更有愛無礙的幸福城市。