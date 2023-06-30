開心FUN暑假 台中百貨改裝、動漫祭、化身海洋世界吸客

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此外，兒童最愛的玩具主題館，全新升級為全台最嗨的沉浸式互動樂園，引進風靡兒童界最夯最療癒的史萊姆實驗室、結合互動感應的數位藝術魔幻光廊、以及多樣熱門的電玩機台競技新戰場，還首度於兒童買場跨圈規劃針對10至20歲客層，網羅潮青、潮玩、網美三大客群的「輕春世代潮據點」，引進全球粉絲破千萬的亞洲潮玩品牌POP MART、網路熱搜NO.1的百萬粉絲女裝品牌AIR SPACE等，全力搶攻輕春網美世代的強勢消費力，預估改裝後將帶動業績成長3成。
中部地區最大規模的2023翻轉動漫祭， 今日起至7月18日在中友百貨C棟13F盛大登場，包括超人氣動漫《鬼滅之刃》、《SPY×FAMILY間諜家家酒》、《進擊的巨人》、《東京復仇者》、《莉可麗絲》等18大主題造景，還有首度展出3米高巨型史萊姆及超巨大鬼滅扭蛋機，免費開放入場，要讓動漫迷身歷其境拍個過癮。
此外，展出期間有9款限量福袋、滿額贈、商品五折等優惠。今天開幕聚集了近30位Cosplayer，分別有《鬼滅之刃》、《SPY×FAMILY間諜家家酒》、《進擊的巨人》、《刀劍神域》、《戀上換裝娃娃》、《從零開始的異世界生活》等熱門動漫的主角精緻裝扮，連Cosplayer都現身，吸引大批動漫迷湧入，人頭攢動，讓館方緊急管控入場人數，維持展場秩序。中友百貨企劃處經理簡聰政表示，中友翻轉動漫祭今年邁入第六年，由於累積出好口碑，參觀人數年年破新高，今年預估參展人數將突破11萬人次。
準備好HIGH翻一整個暑假了嗎？ 廣三SOGO帶你暢遊海底世界！7月1日起至8月下旬，廣三SOGO 1F廣場化身海洋世界，不僅有隻巨大鯨魚浮出水面跟大家見面，附近地下道也成海底隧道，碧藍海洋讓人置身其中，暑意全消。廣三這場「鯨夏HIGH翻天」活動，於7月1日開幕時，邀請大小朋友一起穿著藍色衣服到場，當天除了有熱鬧市集、魅力舞蹈表演以及海洋主題舞台劇等，下午2時開始領取藍海任務闖關卡，完成任務者可獲得精美禮包，現場還有機會抽中氣泡水機帶回家喔！