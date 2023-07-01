拉抬薪資水準！央行拋「3策略」提高基本工資、降工會門檻

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從主計總處數據可以發現，台灣薪資結構存在2特性，一是製造業薪資水準高於服務業，二是薪資成長長期低緩甚至停滯，也就是外界常提到「實質薪資倒退嚕」的情況。
主計總處官員分析，20、30年前製造業產業外移後，台灣就業人口往內需服務業移動，如今工業及服務業就業人數已經來到4比6，然而，吸納眾多就業人口的行業如零售業、住宿餐飲，又正好是薪資水準偏低、成長也有限的業別，才會出現上述兩大現象。
中央銀行報告指出，台灣服務業已經是創造就業主要來源，就勞動薪資而言，1998年以來，服務業平均薪資水準多高於製造業，但隨著製造業薪資漲幅較高，2021年、2022年製造業平均薪資已連2年超越服務業，可能不利於服務業吸納人才。
為了促進勞動報酬加速成長，中央銀行提出3大建議，首先，政府宜協助以中小企業為主體的服務業及傳產製造業，進行創新與科技轉型，提振勞動生產力，也可進一步帶動產品價格及附加價值成長；其次，政府宜持續合理提高基本工資。
第三，央行認為提高勞工的薪資議價能力有其必要，政府應協助及鼓勵中小企業勞工加入產業工會，或是適度降低工會籌組門檻，當勞工議價能力提升，也有助於提升薪資水準。
央行指出，根據主計總處調查，去年有替員工加薪的廠商中，近4成廠商將「基本工資調升」列為首要考慮因素，由此可見，適度提高基本工資，可以促進企業調薪。
此外，央行點出工會的重要性，直指台灣制度需要改善，因為台灣的工會法規定，「組織工會應有勞工30人以上之連署發起」，但台灣多為中小企業，此規定將不利於勞工人數低於30人的中小企業組成工會；相較之下，日本及韓國組成工會的勞工人數門檻為2人。
央行分析，2021年台灣企業及產業工會組織率為7.8%，明顯低於韓國的12.5%及日本的16.9%；因此，政府宜協助並鼓勵中小企業勞工加入產業工會，或適度降低工會籌組門檻，以提高工會組織率，進而強化勞工對薪資的議價能力。（編輯：潘羿菁）1120701