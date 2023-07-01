2023熱氣球嘉年華開跑 !今日700架無人機首亮相 亮點整理一次看
臺東「2023臺灣國際熱氣球嘉年華」今年活動擴大規模舉辦60天，包括舉辦歷年最多的9場次光雕音樂會，同時無人機展演增加至3場次並增加至700架，預計將創下全球最大熱氣球與無人機群飛的展演規模，昨日萬球齊飛活動已開跑，24顆熱氣球飛天，氣勢壯觀。今( 1 )日晚上18:50-21:00則將有開幕光雕音樂會，看得到熱氣球之外還有無人機，是今年加碼至700架後首次群飛展演，當然還有最受期待的煙火秀以及知名藝人音樂表演。
記者葉盛耀/綜合報導
「2023臺灣國際熱氣球嘉年華」即日起至8月28日在鹿野高台登場，今年更規劃9場熱氣球光雕音樂會，而最受民眾們期待的無人機表演，將有7月1日開幕、7月20日鹿野高台及8月28日的閉幕場次共三場，演出規模更從去年每場300架次擴大到700架次，肯定是不容錯過。
而今日18:50開始的「開幕光雕音樂會活動」內容最是精彩，能一次看到20幾顆熱氣球繞場、熱氣球光雕秀、無人機展演、煙火秀，音樂表演陣容也曝光，包含音樂鬼才黃明志與國際歌手閻奕格。除了熱氣球繫留體驗需提早預約之外，各場光雕音樂會活動皆是免費入場。
另外，今年熱氣球的一大亮點包含與台東天后宮合作打造的全球唯一「Q版媽祖熱氣球」，高約26公尺、直徑約20.6公尺，是台灣第6顆造型熱氣球，亮相場次是即日起至7月14日，想看媽祖熱氣球的民眾得注意。活動也首度與LINE人氣貼圖明星「好想兔」、「啾啾妹」等合作，將結合臺東特色，在無人機展演、LINE貼圖與活動周邊商品中亮相。
📌「2023臺灣國際熱氣球嘉年華」熱氣球光雕音樂會場次
7/01 (六) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台(開幕光雕)*
7/07 (五) 04：00 成功鎮 三仙台(曙光光雕)
7/13 (四) 19：00 池上鄉 大坡池
7/20 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台*
7/27 (四) 19：00 卑南鄉 知本溫泉區
8/04 (五) 04：00 太麻里鄉 太麻里曙光園區(曙光光雕)
8/10 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台
8/17 (四) 19：00 臺東市 國際地標
8/28 (一) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台(閉幕光雕)*
備註：* 代表無人機展演