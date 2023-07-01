遊日注意！日本一周內逾3萬人染新冠 沖繩恐爆第9波疫情
儘管日本因應新冠肺炎疫情趨緩而敞開國門，歡迎觀光客重返旅遊，但日本厚生勞動省表示，近來日本全國疫情擴大，全國約5000間定點醫療機構光是一週之內就通報30255人感染新冠肺炎，其中以沖繩縣疫情最為嚴重。由於自5月8日下調新冠肺炎傳染病等級後，確診數已經連續6週增加，日本厚生勞動省憂心將爆發第9波疫情。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《NHK》等日媒報導，日本厚生勞動省指出，全國5000間定點醫療機構通報，至25日為止的一個禮拜之間，新冠感染患者為30255人，比起前一週增加2641人。住院人數達4567人，相較前一週增加29人。
平均每間醫療機構在過去一週間，接收了6.13人，是前一週的1.09倍。其中沖繩縣在過去一週接收39.48名患者，為前一週的1.37倍，緊接著鹿兒島縣11.71人以及熊本縣8.75人。
厚生勞動省表示，目前新冠感染狀況正以全國範圍逐步增加，雖然無法與調整為「第5類」傳染病等級前後比較，但在沖繩縣疫情嚴重情況已經超過今年1月第8波疫情時的峰值，病床使用率達68%。厚生勞動省進一步表示，夏季來臨可能令感染擴大，將持續關注疫情狀況。
日本首相岸田文雄30日在首相官邸聽取疫情狀況報告後，指示厚生勞動大臣加藤勝信以及新冠對策擔當大臣後藤茂之，積極與沖繩縣緊密聯繫，觀察疫情狀況，在必要時積極採取對策。