華郵：美中情局長密訪　基輔給出戰勝及談判時程

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勃恩斯此次訪烏適逢俄烏戰爭關鍵時刻，烏軍在各方期待已久的大反攻裡苦於無法取得初步優勢，迄今也還未投入大部分接受西方訓練、裝備的突擊旅。
不願具名的美國官員談及勃恩斯這次密訪說：「勃恩斯局長最近曾到訪烏克蘭，打從俄羅斯1年多前入侵以來，他便會定期訪烏。」官員還說勃恩斯此行目的是重申拜登政府致力與烏克蘭共享情報，以協助烏克蘭捍衛家園。
在公開場合，烏克蘭官員對外界抨擊當前反攻進度感到洩氣，但在私下，基輔當局的軍事策畫者們告訴勃恩斯和其他人，他們有信心秋天結束前收復大部分失土，屆時會把火砲與飛彈系統前推至克里米亞邊界附近、在烏東會進一步反推，之後再與莫斯科當局展開去年3月以來破裂的和談等戰略目標。
一名烏克蘭高階官員說：「俄羅斯唯有在感到威脅時才願談判。」
烏克蘭能否在這麼短的時間內實現上述計畫仍待觀察。被問及勃恩斯對烏克蘭反攻計畫看法時，美國中情局並未回應。
勃恩斯這次密訪烏克蘭，時間是在俄國僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeniy Prigozhin）6月24日發起一日兵變之前。這位不願具名的美方官員表示，儘管美國情報圈6月中就察覺普里格津正在策劃某種形式的武裝攻擊，但勃恩斯與澤倫斯基等人並未討論這些。
「華爾街日報」則引述知情官員披露，普里格津兵變失敗後，勃恩斯曾私下接觸俄方對口，傳達美方未涉足俄國內部混亂。
勃恩斯與俄羅斯對外情報局（SVR）局長納雷什金（Sergei Naryshkin）的通話，被視為瓦格納兵變以來美俄間最高層級的接觸。
外交官出身的勃恩斯過去常被指派向俄國及他國傳遞敏感訊息，他這次外交任務是白宮更廣泛戰略的一環，目的是對俄羅斯總統蒲亭和其核心圈發出訊號，強調美國並未涉足普里格津的行動，也沒有試圖令俄國緊張局勢升溫。
美國官員私下透露，美方亟欲避免落克里姆林宮口實，將瓦格納兵變歸咎於外部敵人。（譯者：張茗喧/核稿：陳亦偉）1120701