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12星座一周運勢／雙魚摩羯桃花旺　金牛牡羊感情苦追拉鋸

▲暑假開始，未來一周雙魚、摩羯桃花旺，而金牛則呈現苦追局面，牡羊單身小心拉鋸戰。（示意圖／photoAC）
▲暑假開始，未來一周雙魚、摩羯桃花旺，而金牛則呈現苦追局面，牡羊單身小心拉鋸戰。（示意圖／photoAC）

家庭消費中心/綜合報導

塔羅占卜師Princess分享12星座一周運勢（7月2日至7月8日）。

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🟡牡羊座
本周運勢重點，差不多。
這周在工作上維持差不多的狀態，最近想離職的念頭頻繁，感情上單身者則在拉鋸戰。

🟡金牛座
本周運勢重點，冷釘子。
這周容易在工作上失利，接不到案子，建議你可以多試幾次，感情上還在苦追中。

🟡雙子座
本周運勢重點，低迷。
這周工作上狀態不佳，機會後面還有，感情上在失落的時候有意外擦出火花的可能。

🟡巨蟹座
本周運勢重點，離職運高峰。
這周在工作上可能醞釀很久想離職，後頭緊接著會來一波工作上的機會。

🟡獅子座
本周運勢重點，意外。
這周在工作上容易有狀況，解約、拆夥，但後續處理不錯，感情上容易有前任復合的機會。

🟡處女座
本周運勢重點，溝通不良。
這周如果有覺得卡卡的不順，很大的機率是溝通問題，感情上則有點盲目。

🟡天秤座
本周運勢重點，人際關係。
這周在工作上的表現比較隨意，感情上正在走走停停。

🟡天蠍座
本周運勢重點，大清理。
這周在工作上容易感受差，對自我目標的整理來說，是好事，感情上有分手的可能，這是你清理的過程。

🟡射手座
本周運勢重點，能量回復。
這周在工作上停頓一下有利於你，感情上卡卡的反而有助於感情升溫。

🟡摩羯座
本周運勢重點，好運勢。
這周在工作上有一波好運，沒有的話也會蠻順利的，目前的狀態即將到尾聲，感情上桃花運勢上升中。

🟡水瓶座
本周運勢重點，太被動。
這周在工作上沒有特別的餘力，容易把好機會讓給別人，感情上顯得有點被動，最近是旁觀的角度。

🟡雙魚座
本周運勢重點，人際、桃花。
這周工作上好運爆棚，機會一個接一個，感情上桃花運旺，單身者容易有人追。

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本文為Princess授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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