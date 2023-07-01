「社區走跳中」成果策展 39個獲獎社區改造亮點滿分

我是廣告 請繼續往下閱讀
第二區為社區特色體驗區，每個社區結合手作、DIY體驗、社區美食、城隍餅、公仔、藺草班小物(另有小型編織機台展示)、社區文創商品蔥帽與提袋、龍泉米、多肉植物、火龍果盆栽、苔球作品、紙黏土音樂盒、金工文創品、林下經濟產品、精油純露、木食器、打包繩編織藍、社區模型等等，呈現社區樸實的生活底蘊及DIY體驗的感動。
第三區為頒獎典禮及跨境論壇區，為表揚優秀社區獲獎榮耀，會中並邀請跨境專業人士進行分享。李正偉局長指出，台中市推動社區規劃師駐地輔導計畫，歷經22年，累積投入經費逾4億元，輔導完成上千處社區改造點，培育出2700多位社區規劃師，目的是希望台中在逐漸走向國際化過程中，透過規劃師推動，也能兼顧地方歷史文化與地方創生特色，進而紮根發揚，由獲獎作品看到我們都做到了。
李局長特別特別推崇大肚大東社區與太平光榮社區的改造成果。李局長，獲得友善環境典範獎的大東社區「莿仔內大豐收」，早期是牛車最多的農村型社區，經改造後，原本髒亂空間及老舊穀倉，利用多媒材的石頭、紙漿泥塑、彩繪、馬賽克等創做，營造出充滿歷史回憶的景象，並融入有趣的茅坑文學及老人石頭菜園，如今搖身一變，已成為遊客打卡地標，與居民們交流場所。
另外獲得高齡友善典範獎的太平光隆社區，則呈現「 樹璧柑仔店 」關懷高齡的故事。李局長表示，還有許多主題創意社區，全是為使社區環境品質提升、街道環境變得更好，來自於一群願意參與公眾事務、願意默默付出實踐的社區夥伴，共同努力創造的成果。「一個人走得快，一群人走得遠」，是社區能夠持續優化的能量來源，李局長呼籲更人加入為社區獻力行列，為自己營造更好的生活環境品質。