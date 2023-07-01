名家論壇》朱駿／藍營必須力助侯友宜，別再想著「藍白合」

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國民黨人與藍營支持者要想清楚，回頭看這一年或多年來的實際情況，國民黨若提不上侯友宜，有誰可以一戰？朱立倫、趙少康、張亞中嗎？侯民調一枝獨秀，若不挺身而出，豈不自尋身敗名裂，辱沒門楣？有人或許會提出郭台銘，郭董根本不是國民黨員，名不正，言不順，而且4年前負氣背離國民黨，為選總統，一朝便要國民黨給他個候選人資格，有正當性嗎？天下有這樣玩弄政治的嗎？會當選嗎？答案都是極為否定的，不用狡辯。
問題出在朱立倫沒用具有民主正當性的黨內初選，又高喊違反民主政治原理原則的「非綠聯盟」幻想，搞不清楚自己的能耐與民主政治的內涵，犯下玩郭的大敗筆，嚴重破壞了國民黨的形象，是以侯玩郭、「腦室」（連密室都沒有）獨斷徵召、真正敗事的主犯。一言以蔽之，縱使侯友宜犯過錯誤，國民黨若要勝選，除了侯沒有其他選擇。同時，不團結挺侯，總統難贏，許多立委參選人極可能落選。這是最起碼的常識判斷。
侯友宜的問題固然有一部分是自己造成的，針對這些問題，藍營支持者應該提出積極建議，說明要其改善的理由，但侯與藍營盤勢不振，最大的根本原因還在於國民黨一直是主席一言堂的黨內專制體制，這是令大家最為失望，特別是令具有理想性、批判性與反權威性格的年輕群眾最為反感的。
侯若要拉來年輕人的支持，除了必須改變自己官僚體系出身的官僚態度之外，更要對日後當選後如何徹底改革國民黨陳腐落伍的積弊提出具體看法，國民黨中央若要打贏這場仗，要禁得起侯的批判，那怕是演一場戲，也要忍得住。其次，國民黨必須趕快開始改革，立委不分區名單必須跳脫地方派系的影響，提名真正有口碑與論述能力的人才，不能重蹈上屆覆轍。
近來郭台銘動作頻頻，放話部隊不少，傳言郭董將獨立參選，侈言「併購」民眾黨。若真是如此，那就是犯了超級大頭症，證明自己其實不是搞政治的料。新聞報導，傳言郭董的說帖中有「政治與經濟，始終是社會安定兩大不可或缺的重要關鍵因素，經濟要繁榮則政治必須安定」的說法。郭董白紙黑字言明在先，縱使未被提名也會支持輔佐侯友宜，食言而肥，不誠無物，迄今的做法恰恰是令政治無法趨向安定，反而更加混亂，怎麼安定政治？經濟繁榮是不是也會變成夢幻泡影。
如果不是想獨立參選，只是虛張聲勢，想要嚇唬國民黨或試探併購民眾黨的機會，硬玩到底，只會令自己在揭牌之後更加屈辱。郭董應不難明白其中的道理吧？當然不能排除一種可能性，郭董目前這些舉動都是假動作，準備凝聚好實力之後，突然宣布支持侯友宜，為自己在藍營掙得最佳籌碼與地位。
從表象看，目前民調快速大幅竄升，重傷侯友宜者，非柯文哲莫屬。柯2014年就說要跳脫藍綠，要改變台灣的政治文化，最近又說要發展「新政治」。請問，利用綠營的人才打選戰，挖藍營的人才搞黨務，自己在參選聲明中只提中華民國兩次，一次是「中華民國台灣」，緊緊跟隨蔡英文的腳步，是跳脫了藍綠，還是主動偷摸進藍綠的洞穴撿現成的？
台灣的政治不論哪個陣營都充滿投機的伎倆，柯文哲這幾年的表現，東搖西擺，見風轉舵，已為箇中翹楚，只要投機，就有欺騙，不是嗎？「聯合政府」與我們的憲法體制扞格不入，喊此口號不是欺騙是什麼？已開始封官，不腐朽嗎？已經被封賞為法務部長的黃國昌在2014年太陽花學運鼓吹的「公民不服從」，完全違反該概念的國際標準定義：「泛指公民認為現有的法律具有道德上的瑕疵以及不公平性，出於守護更高的理念，而採取不合作和非暴力的抗議、反動行為，並接受因為不合作運動違規而遭受到法律的制裁或者是運動現場軍警的粗魯對待。」
事實呈現，太陽花學運既以非和平的強度暴力對待警察與公署，事後還不敢接受法律的制裁。黃國昌顯然顛倒黑白，欺騙民眾，敗壞法治，這種人當法務部長，不是以騙行政，以盜司法嗎？台灣能有司法正義嗎？這是改變了台灣的政治文化，還是將令台灣的政治文化欺騙的成分更多，更加敗壞墮落？IQ157的柯文哲難道沒有判斷力嗎？還是根本沒有良知了？
台北八年市政有何真正禁得起檢驗、值得驕傲一提、可以傳世的建樹？所說的「新政治」又會有什麼內涵，長什麼樣子？說得清楚嗎？2014年競選時言之鑿鑿的五大弊案沒有一個辦出來的，有何能力收拾民進黨留下的貪腐爛攤子？如何配談「清廉政治」？同時，2014年明明是民進黨的扈從小弟，以反黑箱為藉口，高舉反服貿的旗幟，骨子裏是反中國，是兩岸兩國為仇的基調，現在卻不敢承認，這種敢做不敢當的投機表現如何能搞好台灣的政治文化與國家大政？曾經大言不慚，「政治不難，找回良心而已；執政不難，莫忘初衷而已」，何其諷刺！
柯文哲能買空賣空地騙住大量的年輕人絕對是本事，不容否認，但以錯誤扭曲的內涵迷惑誤導了不少年輕人，也是台灣的悲哀，一旦當選總統也絕對是災難的開始，看看台北市八年的作為與成績就可見一斑。何況，國政的難度遠遠高於台北市政不知幾倍。騙人的把戲終會被戳穿，被騙的人終會夢醒嚐苦。不誠實立真，穩定務實，只靠練嘴投機，必定誤國誤民，現在就可預斷。
民進黨執政失敗，貪污腐敗，各種亂行不斷曝光，方興未艾，賴清德除了「台獨金孫」的封號沒有政治人物該有的人格魅力，選情不看好。柯文哲固然是三人中最有政治魅力者，但投機性太強，沒有治理能力，非治國良材。侯友宜雖有不少缺點，但敢於解決新北市沉疴的政績有目共睹，是當前與可預見之未來幾年最能穩定台灣局勢與推動發展者。藍營支持者應根據事實基本面深思，想贏就不能兩面投機，必須勇於專注拼搏，氣勢如虹，才有機會。
●作者：朱駿／時事評論人
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