7月星座運勢揭曉！「這1位」財運大吉賺翻　水瓶座、處女座遇凶星

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡天秤座（吉）金星與火星進入十一宮
這個月的財務狀況相當不錯，你的收入超過支出，手頭上的資金有望明顯增加。建議天秤座可以好好的寵愛一下自己！尤其對於找尋投資標的生意人，這個月可能會遇到不錯的合作夥伴，或許是一個開創新市場的良機。
🟡摩羯座（平） 金星與火星同時映射二宮
這個月財運總算苦盡甘來，可能為你帶來了新的投資機會和財源。當然你必須承擔一些風險，也許這是一個適合採取短線但風險偏高的投資時機。建議魔羯座在投資之前，還是要先充分瞭解市場資訊並審慎因應。
🟡巨蟹座（平） 金星與火星在二宮
這個月收入有可能大幅增長，將會是巨蟹座追求財務穩定和豐盛的時刻，雖然賺得多也花得多，但只要懂得把握時機將會為你創造新的財源，建議做好理財規畫並有效管理負債、未來才有機會累積不錯的財富。
🟡射手座（凶） 火星映射二宮
今年財務狀況一直不是太好的射手座，經常面臨左手進右手出的問題，建議多去學習一些理財專業並制定全面的理財計劃。下半月雖然外出賺錢的機會變多，但也要避免無謂的花費。
【事業方面要注意的星座】
🟡天蠍座（吉） 金星與火星進入十宮
認真工作的天蠍座將帶來迷人的魅力，在職場上更具吸引力和影響力。如何建立自己獨特的領導風格是這個月的重點，積極展現個人的才華和親和力，建立良好的人際關係為事業加分。
🟡金牛座（平） 金星與火星映射十宮
這是一個讓事業更精進的時刻，金牛座將會更有動力和決心來實現自己的目標。這樣的魄力有可能為你帶來新的工作機會、晉升和領導角色，但是持久不懈的努力和自律才是成功的關鍵。
🟡雙子座（凶） 火星映射十宮
這個月雙子座非常渴望在工作中取得突破和進展，雖然也會帶來職場上更多的壓力和挑戰，但同時也能激發出雙子座的冒險精神和競爭意識！注意在職場上容易發生意外衝突，建議保持理性面對並找出最適合的解決方法。
【感情方面要注意的星座】
🟡牡羊座（平） 金星與火星進入五宮
沉寂已久的感情生活將被激發出新的激情和浪漫。這是一個追求浪漫愛情的時刻，建議牡羊座對心儀對象勇敢表達自己的愛意。單身的人有機會脫單，如果把戀愛當成一場令人心動的冒險，那就大膽去愛吧！
🟡獅子座（平） 金星與火星同時映射七宮
已婚或有伴侶的人會感受到雙方情感關係一直存在著某種壓力與限制，這個月將會一觸即發，甚至爆發激烈的衝突或更加缺乏安全感。其實衝突不是不好，重點是之後如何心平氣和的溝通，建議獅子座盡量在家裡營造浪漫溫馨的氛圍，並且要多呵護及關注另一半的感受！
🟡處女座（凶） 火星映射七宮
對於情感過度敏感的心思可能會導致對伴侶的不信任，這種毫無根據的猜疑會讓感情陷入僵局。建議處女座盡量避免胡思亂想，多用實際行動來表現自己的愛心，同時也要學會控制自己的情緒，不要輕易陷入猜忌的陷阱。
🟡水瓶座（凶） 金星與火星進入七宮
有伴侶的人受到火星影響將會導致情感上的更大的摩擦和爭吵。這段時間感情會出現許多挑戰和考驗，需要學會溝通、妥協和理解對方的觀點。最重要的是保持水瓶座的冷靜和平衡，讓彼此不穩定的關係不至於越演越烈。
【健康方面要注意的星座】
🟡雙魚座（凶） 火星在六宮
受到火星的影響容易引發精神上的緊張和焦慮，造成睡眠品質不佳。這是一個提醒自己需要好好平衡事業與健康，建立規律及良好生活作息的時候。同時也要注意呼吸器官過敏皮膚潰瘍或意外爆炸造成燒燙傷的問題，當然也要特別注意車關血光。建議雙魚座這個月可以去捐血驗血將傷害降至最低！
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。