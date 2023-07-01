金曲34／《江南》推手林秋離獲特別貢獻獎 遺孀讚林俊傑：是驚喜
已故知名作詞家、音樂製作人林秋離得到第34屆金曲獎特別貢獻獎，今（1）日由遺孀熊美玲、2個兒子林雨果、林雨塘代領，熊美玲受訪表示，「最遺憾的是獎來得太晚了，應該早一點點，謝謝金曲獎給老師的肯定，這也是最及時的獎。」對於林俊傑作為致敬林秋離的歌手，熊美玲透露雙林合作期間，林秋離最滿意《江南》、《曹操》，她也對林俊傑的表演很感動，「聽得很感動，是驚喜，表現得真好。」
記者羅凌筠/台北報導
林俊傑形容林秋離是「音樂世界的英雄」，今日獻唱《聽海》、《哭砂》、《心痛》、《不為誰而作的歌》4首金曲致敬林秋離，熊美玲提到林秋離很少講自己作品的成績，「我知道他相當得意跟有信心，非常謝謝金曲獎給你最高的獎項，肯定這40年來在流行音樂界的貢獻。」林秋離除了暢銷歌無數，也寫過台語歌，《感情放一邊》就是他得意之作，而創立海蝶唱片公司後，又與林俊傑合作過《江南》、《曹操》等好歌。
熊美玲母子3人，今日在舞台上也拿出林秋離的Q版畫作，感性提到：「今天這個重要的獎項，我想還是你自己來領吧。」其實林秋離大兒子林雨果身上的西裝，也是林秋離本人的衣服，父子身材尺寸一樣，穿起來像是「帶著他來」，林秋離的小兒子林雨塘受訪說：「榮耀歸給爸爸。」大兒子林雨果則說：「這份榮耀歸給爸媽，因為他們是搭檔。」