跟騷法上路滿週年！警政署：配套措施仍有改進空間

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另外，為廣納建言，這次研討會也特別邀請防暴聯盟、勵馨、婦女新知、現代婦女、婦女救援基金會、高市女權會及數位女力等民間團體共襄盛舉。
根據警政署所統計跟騷法上路週年數據，在執行面向，各警察機關共受理2999件跟蹤騷擾案件，且8成以上的跟蹤騷擾行為經過警察告誡及刑事調查程序後，未有再犯的情形。
同時，社政、勞動及教育主管機關對於提供被害人保護扶助、強化校園與職場安全的工作也獲得成果；在預防面向，對於可能危及受害人生命安全的緊急案件，經由警察機關報請檢察官指揮偵辦，透過拘提、逮捕或建請檢察官聲請羈押等刑事強制處分，有效降低相對人再犯機率。
研討會中，台大法學院長王皇玉首先表示，現行對於書面告誡的聲明異議僅有10日，過於短暫，建議修法延長。
緊接著，中央警察大學教授黃翠紋也提出具體建議，包括增設緊急保護令及強化第一線員警教育訓練，並擴大現行處遇機制到認知教育及心理輔導等；台北地檢署主任檢察官馬中人認為，增設書面告誡核發後，若被害人與相對人和解，可申請撤回書面告誡的機制。
警政署表示，雖然跟騷法的實施獲得初步顯著成果，但工作並未結束，相關配套措施仍有改進空間，包括相對人的處遇機制以及是否研議緊急保護令制度等，將督飭各警察機關持續精進案件處理品質，以同理心關懷被害人，並與相關部門和民間團體緊密合作，以有效預防和打擊跟蹤騷擾行為。（編輯：張銘坤）1120701