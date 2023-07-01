新北城市藝術節全新開幕大秀首演　300秒璀璨煙火點亮美術館夜空

新北市政府副市長朱惕之表示，新北市政府推動「三鶯文創整合計畫」，從三鶯文化廊帶出發，結合藝文、休閒、觀光、交通，將三鶯地區打造為北臺灣藝術觀光重鎮。新北城市藝術節以「新生地」主題，串聯新北市美術館、鶯歌陶瓷博物館，集結多組國內外藝術家及團隊，期望以多元的特色體驗，讓全民感受新北市容舊於新的文化魅力。10月份將還有「2023臺灣設計展」於鶯歌登場，之後也將迎接美術館開館，期能藉由公共建設串連文化廊帶，為新北城市帶來更多元的樣貌及發展契機。
配合本次藝術節「新生地」主題，開幕大秀邀請朱宗慶打擊樂團全新製作《響動新生地》進行世界首演，結合安娜琪舞蹈劇場流動的動態肢體、建築雷射聲光和300秒絢麗煙火，演出總長50分鐘的滂薄樂章。展演共有8首曲目，從擊樂大合奏《何來何往》開場，展現大地初始的新生能量；在《歸鄉情》的優美旋律中，勾勒對遷徙的想像；緊接著以陶瓷樂器演奏出專屬於鶯歌的獨特樂章《Percussion Garden》，再用旋律大合奏層層堆疊神秘感，述說鶯歌神話《狂鷹之舞》。在東西方擊樂共融《尬東西》的歡騰氣氛後，《Catching Shadows》隨之啟動建築雷射聲光，在經典樂曲《鑼之樂》的演奏聲中祝願未來，並將想像延伸到天空舞臺。
壓軸登場的300 秒煙火秀，搭配作曲家櫻井弘二創作的《騰空而起》，由朱宗慶打擊樂團現場演奏，並分為五段表現：開場的金色帶出新生地的美麗憧憬、具動感的環狀煙火比擬新北環的動能、跳躍活潑的煙火象徵新北人的活力與創意，第四段則以冷色調的煙火串接，用一路到如熱焰般的火紅，代表新北市做為家鄉的溫柔，最後在煙火的高潮，再次以金色的瀑布照耀整個園區，將天空做為畫布，七彩繽紛的煙火為顏料，描繪出五顏六色、充滿創意的新北生活。
新北市政府文化局張䕒育表示，城市藝術節集結國內外藝術家創作的13件戶外地景視覺藝術作品、28組表演藝術團隊，於三鶯文化廊帶打造一座期間限定的樂園。此外，新北市美術館、鶯歌陶瓷博物館也推出限定活動，並以館內的展覽與整個節慶連動，包含新北市美術館「新朋友」展覽與表演藝術團隊串聯，推出計劃型互動導覽，將由藝術家帶著大小朋友在園區穿梭，在遊戲中更親近藝術；鶯歌陶瓷博物館則推出3條「沉浸三鶯美感生活」的藝術城遊路徑，從咖啡、茶山、植栽不同面向切入，於各週末分別提供三鶯地區的深度旅遊；搭配館內特展「黑華白光—器用之美」，讓民眾在感受新生能量的同時，依然能感受在地原生的文化底蘊。
「2023新北城市藝術節」活動自即日起至7月16日止，7/2(日)晚上7點30分還有一場開幕大秀演出及煙火施放，歡迎有興趣的民眾把握機會不要錯過！更多活動資訊請上活動官方網站查詢。
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