搶攻暑假國旅商機 金門縣府推出親子嘉年華7/1開跑

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金沙鎮鎮長吳有家說，以「水獺」為園區主角的榮湖休憩公園，緊鄰金沙水系，是保育類野生動物歐亞水獺最常出現的熱區之一，以5到12歲作為目標使用族群，完成遊具設施玩沙挖土機、滑索設施、噴泉廣場及傳聲筒等10餘種，更特別的是，將歐亞水獺的各類的動物行為說明及可愛意象，融入於整體景觀，期待能透過遊玩過程，達到環境教育功能，寓教於樂，也期盼能結合金沙鎮各個景點，讓金沙鎮成為金門觀光亮點。
觀光處李銘培處長表示，金門親子嘉年華最大的特色是號召業者共同投入參與，創造金門旅遊新模式，其中不乏青年創業、創新旅遊亮點；疫情後有別於過去的旅遊型態，強調主題性高、重視體驗與發掘在地魅力的精緻旅遊型態，有趣的的手做鱟紅龜粿、海上SUB、水彈生存遊戲、環保藝術-海廢再生親子diy、百年蚵田採石蚵、潮間帶生態體驗等，十分精彩有趣。
觀光處特別預告，今年的活動高潮將在8/26及8/27親子嘉年華主題日，邀請小朋友最愛的超人力霸王Ultraman BLAZAR、MOMO家族哥哥姊姊、優尼克當代馬戲團、台中木偶劇團、小丑泡泡派對等精彩活動，熱鬧有趣的表演內容，絕對會讓旅客驚艷，千萬不要錯過！
暑假期間相關活動內容請上「金門親子嘉年華活動官網」查詢(網址：https://kinmen.travel/family )。