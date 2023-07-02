想買智慧錶稍等！7/7小米手環8要來了 9月傳有新款Apple Watch
小米今年4月公佈最新款小米手環8，小米台灣近日宣布將在7月7日於台灣登場。這次亮點擺在全新的米粒設計，升級為快拆結構，像是可以當成項鍊，功能部分則有加入「跑步豆」模式，以及「體感互動拳擊」，堪稱最小的體感互動手柄，台灣價格尚未公布。而蘋果9月可能會舉辦秋季發表會，傳聞將有全新的「Apple Watch 9」和「Apple Watch Ultra」。
記者周淑萍/綜合報導
過去3年全球因為疫情帶動了穿戴裝置的一波銷售熱潮，當疫情趨緩，「疫情紅利」逐漸消失，全球整體銷量開始下滑，各大品牌在新品的功能和設計上更加求新求變。像是曾經以低價快速搶攤市佔率的小米手環，台灣將推出新款小米手環8，價格部分台灣尚未公布，從中國的239元人民幣換算過來，約為1023元台幣，破千元應該也是必然的。
功能的部分，小米手環8加入全新「跑步豆」模式，提供專業數據，幫助用戶解讀步頻、步幅和著地衝擊力、著地方式等13項專業數據，讓跑者更能調整自己的運動狀態。此外，還有「體感互動拳擊」，隨時隨地都能揮拳練習，號稱是最小的體感互動手柄。
這次的除了原本的手環外，新增「項鍊模式」與「跑步豆模式」，並推出對應的配件，可配戴於脖子與球鞋上。而一系列的原廠腕帶也更有質感，包括時尚鏤空手鍊、真皮、真皮雙圈腕帶、編織腕帶，但購買手環本體時仍是只有亮黑色與淡金色兩種錶帶，其他的配件都是要額外購買，台灣會不會引進也是一個問題。