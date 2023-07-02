金曲34／脆樂團才奪獎再揭喜訊！明年將辦婚禮「生小孩計畫曝光」
第34屆金曲獎頒獎典禮昨（1）日晚間7點在台北小巨蛋舉行，其中最佳演唱組合獎由Crispy脆樂團奪下，男主唱Skippy（盧羿安）和女主唱丁不拉丁（丁律妏）受訪時高興直呼：「很不可思議！」兩人從情侶變夫妻，除了互相感謝對方，在慶功宴也透露大喜訊「即將在明年初辦婚禮」，被問到是否有生小孩計畫，兩人也鬆口回應了。
記者郭佩蓉/台北報導
Skippy與丁不拉丁為了金曲獎，一整天幾乎沒吃什麼，在慶功宴受訪時，透露剛剛吃飽了後才有「活過來的感覺」，兩人也揭開即將辦婚禮的大喜訊，「在籌辦婚禮，因為疫情延宕很久，會努力完成它，預計明年初辦，應該是過幾天去看場地，婚紗什麼的都還沒準備」，另外，被問到有無生小孩的計畫後，兩人也表示目前都還在忙工作，還沒有計畫。
Skippy感謝丁不拉丁這些年的陪伴，Skippy說道，脆樂團從2013年成團，當初其實也有想過未來能得金曲獎，沒想到十幾年後真的實現；至於得獎會有10萬元獎金，兩人也樂得直呼：「對吼，有十萬，這麼多喔！去個遠一點的地方，北歐好了，真的沒有想到獎金，突然覺得好開心喔！」
第34屆金曲獎頒獎典禮7月1日（六）在台北小巨蛋舉行，當日下午4點50分起LIVE轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮，並於臺灣電視台（台視主頻）播出。國內網路獨家免費直播平台為LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV，其他播出平台還包括金曲官方網站、全球金曲YouTube頻道(台灣除外)、中華電信MOD、飛碟聯播網、新加坡StarHub、馬來西亞及汶萊Astro等都會播出。