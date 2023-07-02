房市海嘯來襲！越南上半年10萬房地產公司倒閉　裁員、賣車拚生存

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越南房地產經紀人協會在6月初發佈的一份報告顯示，由於需求下降，房仲業正在陷入困境，超過95%業者已經裁員。部分員工不足50人的房仲公司不得不辭退90%以上的員工，只保留關鍵崗位，幾乎停止營運。
超過90%的的公司今年第一季度盈利下降，員工人數少於100的公司甚至下降了70%至80%。
越南房地產經紀人協會最近一項調查顯示，有23%的房地產商表示，如果市場持續低迷，他們能營運到第三季，僅43%的房地產商認為，他們可以生存到年底。
Dat Xanh Services旗下的金融經濟房地產研究所表示，許多房地產商已經採取出售保險、傢俱和咖啡以及租賃辦公室的方式來度過市場低迷時期。
有將近10年房仲經驗的Hoang Viet於2019年在河內成立了自己的公司，在2022年初時，仍有200多名員工，但在去年年底碰上困難後，現在只剩下30名員工。Hoang Viet坦言，「我們公司不得不出售汽車，將三分之二的房屋歸還給房東，並且進行裁員，以最大限度降低成本來支付銀行利息。」
清化省一家房仲表示，近幾個月以來都「零收入」，去年底員工集體離職，員工人數從近100人減少到16人。
SGO Homes房地產投資開發股份公司總經理Le Dinh Chung表示，北方70%至80%的房仲公司已經永久或暫時關閉，其餘房仲公司規模也縮小了80%至90%。Le Dinh Chung補充稱，過去擁有100至200名員工的中型房地產商現在僅剩十幾名員工。