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房市海嘯來襲！越南上半年10萬房地產公司倒閉　裁員、賣車拚生存

▲越南房地產市場低迷，今年上半年高達10萬家從事房地產相關行業的公司倒閉。圖為胡志明市街景。（圖／美聯社／達志影像）
▲越南房地產市場低迷，今年上半年高達10萬家從事房地產相關行業的公司倒閉。圖為胡志明市街景。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

越南過去幾年迅速崛起，成為備受矚目的新興生產基地，但在疫情之後全球需求放緩，高度依賴出口貿易的越南備受打擊。隨著資金退出，越南房地產商接連倒閉，根據官方統計，光是今年上半年，就有超過10萬家從事房地產相關行業的公司倒閉，平均每月1.66萬家關門大吉。不少越南房地產商被迫出售資產，縮小辦公室規模和減少工資，甚至提供其他服務來維持生計。

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根據越南媒體《VnExpress》報導，2023年上半年，房地產行業停業數量暴增，是17個行業當中，增速最快。根據越南計劃投資部統計，上半年約有10萬家房地產相關業者倒閉，平均每月有1萬6600家。

越南房地產經紀人協會在6月初發佈的一份報告顯示，由於需求下降，房仲業正在陷入困境，超過95%業者已經裁員。部分員工不足50人的房仲公司不得不辭退90%以上的員工，只保留關鍵崗位，幾乎停止營運。

超過90%的的公司今年第一季度盈利下降，員工人數少於100的公司甚至下降了70%至80%。

越南房地產經紀人協會最近一項調查顯示，有23%的房地產商表示，如果市場持續低迷，他們能營運到第三季，僅43%的房地產商認為，他們可以生存到年底。

Dat Xanh Services旗下的金融經濟房地產研究所表示，許多房地產商已經採取出售保險、傢俱和咖啡以及租賃辦公室的方式來度過市場低迷時期。

有將近10年房仲經驗的Hoang Viet於2019年在河內成立了自己的公司，在2022年初時，仍有200多名員工，但在去年年底碰上困難後，現在只剩下30名員工。Hoang Viet坦言，「我們公司不得不出售汽車，將三分之二的房屋歸還給房東，並且進行裁員，以最大限度降低成本來支付銀行利息。」

清化省一家房仲表示，近幾個月以來都「零收入」，去年底員工集體離職，員工人數從近100人減少到16人。

SGO Homes房地產投資開發股份公司總經理Le Dinh Chung表示，北方70%至80%的房仲公司已經永久或暫時關閉，其餘房仲公司規模也縮小了80%至90%。Le Dinh Chung補充稱，過去擁有100至200名員工的中型房地產商現在僅剩十幾名員工。

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