跌跌不休！人民幣貶不停經濟預期悲觀　投資卻步反增「外匯黃牛」

我是廣告 請繼續往下閱讀
健行科技大學財務金融系副教授張鼎煥認為，除了美元仍有持續升值的趨勢外，中國受到地緣政治影響，美國對中國半導體制裁形成不小壓力，加上中國房市有明顯泡沫化跡象，對外資的吸引力也在下降，形成人民幣貶值的背景。
張鼎煥接受《自由亞洲電台》訪問時表示，「中國經濟前景還不明朗，現在處於經濟發展的轉折點，對人民幣需求沒有那麼強勁。在兩股趨勢下，是人民幣貶值重要關鍵。」
儘管人民幣貶值，有利於中國與其他東南亞國家出口的競爭，但是貶值加劇外資出逃、國內資產大幅縮水。張鼎煥表示，「經濟學會害怕的是『預期』，如果大家預期往悲觀方向走，很多投資都會停滯，人民銀行要持續去創造未來可能政策的利多，讓投資的資金不會望而卻步。」
中國《每日經濟新聞》引述東方金誠首席宏觀分析師王青的觀點，同樣也呼應了「穩預期」的說法。王青認為，並非要守住某一個具體點位，而是旨在控制貶值速度，避免市場情緒一邊倒、極端化。
不過人民幣跌跌不休，引起悲觀情緒。中國某國有大型銀行上海分行經理表示，「由於擔心人民幣繼續貶值，不少有赴美打算的客戶一次就換了不少，甚至有客戶換滿一年 5 萬美元外匯額度。
美元兌換熱潮還催生出不少「外匯黃牛」。在某國有大型銀行南京西路營業網點門口，有不少街頭「外匯黃牛」在「守株待兔」。黃牛表示，「我比銀行划算。收美元比銀行高1至2個點，賣比銀行低4個點，最近來找我換美元的客戶，還是不少的。」
台灣龍華科技大學通識教育中心助理教授賴榮偉指出，雖然中國大推一帶一路倡議計畫，積極拉攏發展中國家，想把中國經濟推出去、人民幣國際化等，但是成效不彰。賴榮偉表示，過去十多年，中國民眾熱衷於股票與房地產投資，但這幾年大家抱持觀望態度，寧願把錢放在口袋，這是嚴重的訊號。在外部環境不晚以及台海開戰的風險下，不僅是生活，就連經濟投資佈局都會受到極大的影響。貨幣長期貶值，意味著對於該國經濟信心不足。