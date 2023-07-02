別投1日圓！存硬幣按「數量」收手續費　神社倒賠香油錢大傷腦筋

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自2019年開始，日本多數銀行制訂新規，限制客戶若以大量硬幣存錢時，必須支付相應的手續費。日本郵局也在2022年1月開始跟進這項措施，不論是臨櫃還是使用ATM儲匯，只要有1枚硬幣就必須支付手續費。
手續費的多寡是以硬幣數量計算，無關硬幣面額。以郵局ATM為例，若是存1至25枚硬幣，就必須支付手續費110日圓、26到50枚硬幣為220日圓、51至100枚硬幣為330日圓。也就是說，若是在郵局存51枚1日圓硬幣，就必須支付330日圓，神社還得自己負擔279日圓，因此才會出現「供奉失去意義」一說。
先前曾有神社表示，手續費增加對他們來說非常吃不消。根據試算，一年下來有可能要負擔近10萬日圓手續費；香油錢一般都是用在神社建物修繕或祭祀等花費。
雖然也有網友認為「供奉香油錢是為了神明而不是為了神官」，不過也有網友出面平反，畢竟「維持管理神社也需要錢，神官也必須生活，沒有神官的話，神社就不會存在了」，大多數民眾都站在神社一側，並呼籲如果要在神社捐賽錢，單次的面額最好大一點，或者也有神社設置電子支付的販賣機，可以購買捐獻專用的硬幣，讓投出去的錢，可以真正的送到神社手裡。
除了改用電子支付以及增加捐獻面額之外，先前還傳出，位於名古屋市西區的「淺間神社」與附近店家想出妙招，由於店家需要找零給顧客，每週都需要跑銀行將紙鈔換成零錢，且每次也都必須支付手續費，因此雙方達成協議，每個月彼此換兩次錢，店家可以獲得所需硬幣，神社也能將大量硬幣換成紙鈔，雙方都能避免支付手續費，神社也能夠將手續費用在建築物修繕方面。