開車族看過來！中油明起汽油降0.1元、柴油漲0.2元
台灣中油公司宣布，自明（3）日凌晨零時起汽油調降0.1元、柴油調漲0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.8元、95無鉛汽油每公升30.3元、98無鉛汽油每公升32.3元、超級柴油每公升27.1元。
記者顏真真／台北報導
台灣中油表示，本週國際油價下跌，浮動油價調整原則的調價指標7D3B週均價下跌1.2美元，新台幣兌美元匯率貶值0.197元，國內油價依公式計算跌幅為0.76%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽油價格應不調整、柴油應調漲0.8元。
不過，換算亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）柴油稅前最低價較前週高，台灣中油說，為維持價格低於前述國家，柴油吸收0.5元，吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.1元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收0.1元及0.6元，國內汽油實際每公升調降0.1元、柴油調漲0.2元。
台灣中油指出，本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的0.1元及0.6元均由台灣中油吸收，累計112年至5月底止，台灣中油共吸收約39.21億元。