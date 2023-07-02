金曲34／徐佳瑩摘最佳作曲人！鬆口曝「11月攻蛋進度」
以〈不在一起就不會分開〉得到第34屆金曲獎「最佳作曲人獎」的LaLa徐佳瑩，在慶功宴上開心表示：「在作曲這件事上被肯定，對我是個很大的鼓勵，也將推動著我繼續寫歌，這個獎對我來說有這樣的意義！」她在慶功宴上，也鬆口曝光11月四度攻蛋的進度。
記者吳雨婕/綜合報導
從一開始出現在大眾的視野，徐佳瑩就因為她的創作而受到注目，但她坦言：「寫歌對我來說是件一直想要做好，但又有很多懷疑的事情。」在創作這條路上，徐佳瑩曾經遭遇許多瓶頸與挫折，以前的她會很在意一定要唱自己寫的歌，發行的專輯一定要是創作專輯，「但是在《尋人啟事》專輯時，我的主打歌是別人寫的，因為我寫不出來！有一段很長的時間，我不知道要怎麼樣寫出我自己會滿意的歌。」後來她才體認到，自己應該要放輕鬆，因為創作這件事不可強求，其實可以想寫就寫。
尤其這首〈不在一起就不會分開〉，是徐佳瑩很久之前就寫好的作品，當時並沒有設定要由誰演唱，也沒確定何時要發行，「反而在這樣的狀況下，這首歌很自由自在的生長成現在的這個樣子，還讓我得到了這樣的一個殊榮。這個獎項就是鼓勵我要繼續寫歌，不管結果怎麼樣，我一定要繼續寫。因此能得到這個獎更覺得珍貴。」
自從徐佳瑩在5月預告將在今年11月第四度站上小巨蛋開唱的好消息後，歌迷就不斷追問進度，慶功宴上她也進一步透露，從現在起自己無論身心都將全力投入演唱會的籌備當中，很快就會公布更多資訊，敬請歌迷期待。此外，徐佳瑩老公比爾賈帶著女兒現身金曲紅毯，沒想到女兒當場放聲大哭，成為金曲獎插曲，據悉，徐佳瑩在月子中心時，很多護士對於徐佳瑩女兒的宏亮哭聲見怪不怪，笑說：「這真的是妳的女兒耶，丹田遺傳到妳。」