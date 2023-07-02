歐陽菲菲就是「鍋具女王」菲姐？網紅那那大師曝真相：不敢相信
第34屆金曲獎昨（1）日於小巨蛋舉行，特別貢獻獎頒給73歲旅日歌手歐陽菲菲，這是她演藝生涯第一座金曲獎，天后特地返台領取榮耀，引起網友熱議。然而有許多人將「鍋具女王」菲姐與歐陽菲菲視為同一人，連網紅那那大師都直呼「不敢相信」。
記者薛羽彤/綜合報導
歐陽菲菲昨日親自上台領取特別貢獻獎，一頭招牌長捲髮造型，亮麗風采不減當年，「在自己生長的土地上領取這個獎，我感到非常榮幸，唱歌與表演一直是我人生的夢想，如果可以我會永遠的唱下去，永不放棄」。在典禮上，還清唱一小段招牌歌曲〈感恩的心〉，讓台下觀眾聽得如癡如醉。
歐陽菲菲罕見出現螢光幕前引起觀眾熱議，不少人將賣鍋具、教做菜的菲姐（甘玉菲）誤以為是同一人，對於兩人被誤認，連那那大師、郎祖筠都說「不敢相信」、「天啊」。事實上，甘玉菲就是因為外表神似歐陽菲菲，才取藝名為菲姐，在賣鍋具、做菜節目上都能看見她的蹤影，還有知名口頭禪「你看看，你看看」。她曾遭同居35年的男友背叛、家暴，還為對方墮胎7次，最後人財兩失，感情路坎坷。
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