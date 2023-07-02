林道遠愛妻怨婆家把她當女傭！委屈吐心聲「不姓林的永遠是外人」

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在場來賓聽完後都覺得靜香太委屈，靜香接著感嘆：「姓林的永遠是自家人，不姓林的永遠是外人，我在林家的地位比兩個孩子還低，因為孩子姓林，阿嬤也冠夫姓。」主持人安心亞聽完後也建議：「為了過的好，妳就冠了吧！」
沈世朋的老婆李新也覺得自己被婆家冷落，她說：「我沒跟婆婆同住，生小孩的時候，老公剛好在南部拍戲，所以小孩都是我在帶，終於他放假回台北，結果又被婆婆叫回家，我打電話聽到那邊歡聲笑語在吃飯，我就崩潰，想說我餓著肚子餵著你們沈家的孫子，你們怎麼還吃得下去？」
主持人阿Ken則認為新手爸爸也需要適應期，沒想到李新卻笑著說：「沒關係，這種事情打一頓，他就懂了！」由於李新也不懂台語，自認在婆家很像局外人：「我心裡很困惑，明明你們也會講國語，為什麼要講我完全聽不懂的台語？他們這樣只要表情拿捏好，我都以為他們在誇我。」
不過，在場來賓聽完後都覺得李新有「被害妄想症」，李新則解釋：「我們全家去吃飯同坐一輛車，40分鐘的車程我完全搭不上話，是不是很尷尬？」她說，為了融入婆家，自己也很努力學台語，「我還去買台語書，後來還去拍台語劇，那是我的台語速成班，我很快就聽懂，但我還是會裝聽不懂，偷聽他們的祕密。」