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林道遠愛妻怨婆家把她當女傭！委屈吐心聲「不姓林的永遠是外人」

▲藝人林道遠（右）的愛妻靜香抱怨，她在婆家被當女傭使喚，忍不住在節目上吐心聲：「不姓林的永遠是外人。」（圖／林道遠FB）
▲藝人林道遠（右）的愛妻靜香抱怨，她在婆家被當女傭使喚，忍不住在節目上吐心聲：「不姓林的永遠是外人。」（圖／林道遠FB）

記者詹鎰睿/綜合報導

藝人林道遠與老婆靜香（張淨婷）於2015年結婚，夫妻倆時常在社群平台上分享生活。不過，靜香日前卻在節目《同學來了》抱怨，她在婆家被當成女傭使喚，甚至懷孕期間還遭到公公痛罵：「憑什麼讓我老婆煮飯給妳吃！」讓在場來賓相當震驚。

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靜香在節目上抱怨：「家裡大小事我都要做，阿公看到林道遠幫忙還會罵他『妻奴』，而且我懷孕只要聞到油煙味就會頭暈想吐，可是當阿公看到我坐在沙發休息，他就會對著我痛罵『妳憑什麼讓我老婆煮飯給妳吃』！」

▲靜香的遭遇讓在場來賓感到心疼又委屈。（圖／中天提供）
▲靜香的遭遇讓在場來賓感到心疼又委屈。（圖／中天提供）
在場來賓聽完後都覺得靜香太委屈，靜香接著感嘆：「姓林的永遠是自家人，不姓林的永遠是外人，我在林家的地位比兩個孩子還低，因為孩子姓林，阿嬤也冠夫姓。」主持人安心亞聽完後也建議：「為了過的好，妳就冠了吧！」

沈世朋的老婆李新也覺得自己被婆家冷落，她說：「我沒跟婆婆同住，生小孩的時候，老公剛好在南部拍戲，所以小孩都是我在帶，終於他放假回台北，結果又被婆婆叫回家，我打電話聽到那邊歡聲笑語在吃飯，我就崩潰，想說我餓著肚子餵著你們沈家的孫子，你們怎麼還吃得下去？」

▲沈世朋的老婆李新則認為自己被婆家冷落。（圖／中天提供）
▲沈世朋的老婆李新則認為自己被婆家冷落。（圖／中天提供）
主持人阿Ken則認為新手爸爸也需要適應期，沒想到李新卻笑著說：「沒關係，這種事情打一頓，他就懂了！」由於李新也不懂台語，自認在婆家很像局外人：「我心裡很困惑，明明你們也會講國語，為什麼要講我完全聽不懂的台語？他們這樣只要表情拿捏好，我都以為他們在誇我。」

不過，在場來賓聽完後都覺得李新有「被害妄想症」，李新則解釋：「我們全家去吃飯同坐一輛車，40分鐘的車程我完全搭不上話，是不是很尷尬？」她說，為了融入婆家，自己也很努力學台語，「我還去買台語書，後來還去拍台語劇，那是我的台語速成班，我很快就聽懂，但我還是會裝聽不懂，偷聽他們的祕密。」

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