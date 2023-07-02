藍營大造勢！侯友宜：核廢若能處理、核三核二延役

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國民黨台北市黨部今天舉辦「2024中國國民黨總統暨台北市立委候選人造勢大會」，邀請國民黨總統參選人侯友宜，以及國民黨台北市立委參選人賴士葆、李彥秀、王鴻薇、張斯綱、游淑慧、徐巧芯及羅智強與會。
另外，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、前台北市長郝龍斌、台北市長蔣萬安、台北市議長戴錫欽，以及國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人與會；前高雄市長韓國瑜致贈花籃，祝賀造勢大會圓滿成功，展現藍營大團結的氣勢。
侯友宜約在下午3時45分許進入會場，支持者揮舞手中的小國旗，高喊「侯友宜凍蒜」，有些人甚至擠到中央通道旁搶拍；侯友宜抵達舞台前方後，先逐一跟馬英九、朱立倫、郝龍斌及蔣萬安等人握手打招呼，馬英九等人聆聽侯友宜致詞時，也不時拍手、點頭附和。
侯友宜致詞時表示，國家沒有和平、安全，一切都是空談。這幾年看到民進黨把馬政府的和平兩岸，推向兵凶戰危，在中華民國最關鍵時刻，國民黨要扛起責任，讓兩岸和平、繁榮永續走下去，這要靠大家團結一致。
侯友宜指出，前副總統連戰、前總統馬英九，在兩岸穩定上不斷推動成功經驗，他身為國民黨總統參選人，有責任扛起兩岸的穩定，會延續國民黨原有政策跟方向。
侯友宜表示，當年他有機會參與並見證兩岸合作打擊犯罪，最後在馬英九任內，兩岸簽訂共同打擊犯罪及司法互助協議；此見證兩岸只要願意在對等尊嚴下，不斷務實交流溝通，就可以讓兩岸和平穩定下來，而馬英九就是最佳代言人。
針對能源議題，侯友宜指出，民進黨的非核家園達不到，特別是能源政策完全錯誤，缺電是國安問題、之後就有缺電危機；他7月會告訴大家，能源配比要如何調整，安全、穩定及減碳是他的能源政策3大原則，核安、核廢妥善處理，核電絕對是他的選項。
侯友宜表示，核三廠還沒有除役，也絕對不能先除役，希望核二廠能延役，核一廠經過專家評估後，如果能再啟動就啟動；要把核電作為乾淨能源的最佳選項，讓電價下來，也讓基載電力穩定永續，這才是該做的事。
針對行政院會通過擴大私立大專校院學費補助方案，侯友宜會後接受媒體訪問時表示，民進黨執政7年都不做，到選舉前才臨時做，變成選舉工具；真正教育目的是要有長遠計畫，更重要的是讓公私立學費能具衡平性，照顧更多弱勢，這才是最重要的政策，尤其不能有學用落差。（編輯：林克倫）1120702