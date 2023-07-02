Ailee演出唱到一半「台灣妹往前衝送禮求握手」！她說1句話勸退

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表演完經典歌曲《Don't Touch Me》、《Mind Your Own Business》、《IF YOU》、《Heaven》後，演出氣氛越演越烈，Ailee說：「謝謝大家，目前為止還可以嗎？現在時間在倒數了，離大家要跳起來的時間，因為我怕大家跳到暈倒，所以前面準備可以坐著的歌，現在雖然還不用跳起來，可以趁現在享受餘韻。」她話說一半，突然有女歌迷衝上前送畫，待Ailee接手後歌迷不願離開，隨即要求握手，Ailee表示：「我要對所有人都公平…」等女歌迷回到座位後，Ailee說：「我剛剛在講什麼？啊啊跳起來！接下來的歌，可能還能再坐一下，但之後一首接一首就會要漸漸跳起來，大家不要嚇到喔！」
演出後半段，粉絲祭出應援排字「不要走」以及手幅「約定下一次要再碰面」，Ailee感動表示：「我真的不想走了，謝謝，我好感動！6年是很長的時間，但大家一直以來都沒有變心，大家一直在等我的歌曲，我真心的很謝謝大家。我很會忍耐的，出道到現在11年來，真的發生很多事情，但大家還是不斷支持我、陪伴我、聽我的歌，還願意重新把我找回來，我是真心的感謝大家！」
Ailee與全場大合照後，帶來《I Will Show You》、《Atmosphere》等曲後，她決定走下台並表示：「我想好好近看大家的臉！」Ailee環繞全場和大家擊掌、握手、拍照，通通來者不拒，相當親民。