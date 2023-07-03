【試駕】Hyundai Ioniq 6 EV600顛覆你我想像的無聲快跑

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與Hyundai Ioniq 5復古的CUV造型相比，Ioniq 6則是更加前衛的四門跑車設計，如果你有在注意就知道Ioniq 6是以Prophecy概念車為基礎進行打造，然而與其說源自不如說幾乎大量拷貝，因為Ioniq 6無論身形或是線條曲線都充滿著Prophecy的動態氣流設計元素，而此造型搭配前保桿AAF智慧型進氣啟閉系統、垂直進氣簾、跑車尾翼設計及低風阻輪圈造就出0.21cd風阻表現。然而當視野來到車尾，猶如保時捷964豐臀的線條會讓人視覺焦點停留在此處，而雙層尾翼造型和Pixel數位像素的尾燈及煞車燈則進一步吸引目光。
座艙延續外觀設計風格透過多層次直線條營造出豐富的視覺感受，除了儀表平台車門也採用雙層次設計，在創造視覺感官之餘也提供豐富實用的置物機能。不僅如此作為象徵環保電動車，Ioniq 6於儀表平台、頂篷、地毯，座椅皮革染劑、門板等處採用甘蔗纖維、回收寶特瓶、回收漁網、亞麻籽萃取物、油麻花等環保材質。
當然除了環保與設計Ioniq 6也給予雙12.3吋數位儀表與中控螢幕、Apple CarPlay/Android Auto、無線充電、SCC智慧型主動車距維持、LFA全速域車道維持輔助、Level 2半自動駕駛、FCA前方主動煞停輔助(含汽車/行人/騎士)、BCA盲區碰撞避免輔助、BVM盲區影像輔助、RSPA智能遙控停車及V2L外接供電功能等豐富配備。
由於Ioniq 6有著濃厚的跑格氣息，因此我們更加好奇在這扮相下究竟實際跑起來會有何表現？頗為硬朗的懸吊反應讓我們一上路就感受到Ioniq 6亟欲展現跑房身分，無論是大小坑洞或接縫都能讓車內乘員清楚了解當下路面資訊。然而這種硬朗個性於過彎轉向時並無法有效抑制側傾，不過當速度提升加快後一切反應都變了，原本低速所發生的情況在快速通過山路彎角時竟全不存在，於彎中懸吊初段仍柔韌反應，但之後隨即產生對抗側傾的明顯支撐力，而此等反應也讓駕駛能更放心的巢下個彎角前進，甚至還會有想再加快速度的想法，除此之外，行經不平處的震動回饋也變得比先前低速更柔和。
Ioniq 6除在山路奔馳讓人滿意，其動能表現也展現出車型設定應有個性，此次試駕車型是EV600具有225hp最大馬力與35.6kgm最大扭力。雖然帳面數據不算亮眼，但要知道的是電動馬達自踩下油門後就會將能量全數輸出，而且力道遠比內燃機引擎還要強勁，因此從低速起步一直延伸至高速都帶來相當飽滿的加速力道，但過程中再深踩加速則不會有突如其來被人用力踹一腳的推力，這部份就要EV600 Performance的321hp/61.7kgm就能實現。EV600整體表現像似大排量自然進氣引擎，以渾厚層層堆疊方式累積能量快速將車輛推至高速。
至於多數消費者關心的充電效率，Ioniq 6 EV600不僅會跑配置的77.4kWh電池，擁有730公里(NEDC)行駛里程及擁有800V直流快充系統，且支援相容350kW超高速充電樁，因此於18分鐘就能充電至80%。
以現今電動跑車都只有高端品牌才有，Ioniq 6讓你在擁有跑車造型與性能外，也給予滿滿的配備和舒適空間，只收你不到200萬元費用。另外需要適應之處就是Ioniq 6需處於高速狀態，因在此情況下有著舒適且暢快的表現。